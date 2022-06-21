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2 unidades
Fluxo variável
3 m+
A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
Tetina suave e resistente às dentadas, desenvolvida para as necessidades de crescimento do bebé.
As pétalas e as nervuras no interior da tetina permitem flexibilidade sem contração, para uma alimentação ininterrupta.
4.4
de 5
109
Críticas
85%
recomendam este produto
Saraas
21/06/2022
Portugal
Parte da promoção
Muito recomendado
Produto muito competente, super natural e muito macio.
Pontos positivos
Tetina natural e suave
Pontos negativos
Não encontrei qualquer desvantagem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF045/27 Tetina Natural
Sim, recomendo este produto
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21/06/2022
Portugal
Parte da promoção
O produto oferece excelente qualidade
Recomendo a todas as mães a usarem está tetina Muito fácil do bebê segurar Sinto que o meu bebê tem mais conforto ao beber o leite
Esta avaliação foi feita para SCF045/27 Tetina Natural
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Crisxxx
15/06/2022
Portugal
Parte da promoção
Maravilhoso
As retinas são de qualidade a minha bebé adaptou-se muito bem a elas.
Pontos positivos
Suave
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF045/27 Tetina Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF045/27 Tetina Natural
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011