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  • Mais suave para peles sensíveis
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Philips Avent Pacifiernoturna Ultra Soft

SCF094/05

4.8

| (306) Críticas | 99% recomendam este produto

Mais suave para peles sensíveis

Cuidados premium para peles sensíveis com escudo flexível. 9 em cada 10 pais concordam: o meu bebé não tem irritação da pele depois de começar a utilizar a chupeta Ultra Soft.** O alívio calmante está sempre perto, independentemente de quem estiver a cuidar do bebé. Agora com materiais 80% à base de plantas.*

Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Fácil de encontrar no escuro

Mais suave para peles sensíveis

  • Escudo que brilha no escuro

  • Sem BPA

  • Conjunto de 2, 80% à base de plantas*

  • Tetina mais firme para 18 m+

O escudo macio e flexível reduz a irritação**

O escudo macio e flexível reduz a irritação**

A pele dos bebés precisa de um cuidado extra. A tecnologia de escudo macio acompanha as curvas naturais do rosto do seu bebé, provocando menos marcas na pele e menos irritação**. O nosso escudo arredondado minimiza a pressão nas bochechas para uma suavidade extra.

Tetina ortodôntica concebida para um desenvolvimento oral natural

Tetina ortodôntica concebida para um desenvolvimento oral natural

As nossas tetinas ortodônticas foram concebidas em silicone macio para apoiar o desenvolvimento oral natural, ajudando a reduzir o risco de má oclusão. O gargalo estreito foi concebida para reduzir a pressão entre a língua e o palato. As chupetas Philips Avent Ultra são certificadas de forma independente pela Oral Health Foundation. Totalmente fabricadas em silicone de grau alimentar, são mais resistentes e duradouras do que as tetinas de borracha (látex) e não contêm BPA, BPS, ftalato, PVC nem hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.

Tetina mais firme para dentes saudáveis

Tetina mais firme para dentes saudáveis

As nossas chupetas foram concebidas para facilitar o posicionamento natural da língua, o que é importante para o desenvolvimento da fala à medida que o seu bebé cresce. Extremamente firme, para proporcionar confortar ao bebé durante o crescimento dos dentes. A nossa tetina em silicone texturizada foi concebida para imitar a sensação do peito da mãe.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

306

Críticas

99%

recomendam este produto

1

22/03/2026

Portugal

Portugal

Life saver

A chucha Philips Avent ultra macio noturno é, sem dúvida, a nossa melhor aliada para noites tranquilas. O facto de brilhar no escuro é um verdadeiro 'life saver': encontramos a chucha num segundo sem ter de acender luzes e despertar o bebé. Para além da praticidade noturna, a proteção flexível é incrivelmente suave para a pele sensível; o meu bebé não apresenta qualquer irritação ou marca de pressão desde que a começámos a usar. É reconfortante saber que é uma tetina ortodôntica, desenvolvida com profissionais e agora ainda mais sustentável, com 80% de materiais vegetais. Uma escolha premium, amiga do planeta e, acima de tudo, adorada pelo meu bebé. Recomendo a 100%!

Pontos positivos

brilha no escuro e protege a pele sensível com o máximo conforto e sustentabilidade.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF094/02 noturna Ultra Soft

Date of Use 2026-02-22

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF094/02 noturna Ultra Soft

Date of Use 2026-02-22

22/03/2026

Portugal

Portugal

Chuchar confortavel!

Acho de extrema qualidade o material deste artigo. O bebe sente conforto, não danifica facilmente e facil lavar.

Pontos positivos

Design adaptavel

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF094/02 noturna Ultra Soft

Date of Use 2026-02-22

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF094/02 noturna Ultra Soft

Date of Use 2026-02-22

18/03/2026

Portugal

Portugal

O produto é óptimo

O produto é óptimo, super macio e muito adaptado à boca dos bebés. O meu filho adora estas chupetas por serem muito macias e ajudam muito a não irritar a pele. Também são fáceis de encontrar de noite quando a perde. Recomendo muito

Pontos positivos

Muito fáceis de lavar porque trazem a sua caixinha

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF094/04 noturna Ultra Soft

Date of Use 2026-02-18

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pacifier SCF094/04 noturna Ultra Soft

Date of Use 2026-02-18

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Peças de plástico rígido, excluindo a tetina de silicone (abordagem de equilíbrio de massas)

  2. 87% concordaram que o seu bebé não apresentou irritação da pele depois de começar a utilizar a Philips Avent Ultra Soft (2023, n=201)

  3. Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (ferver) para chupetas

  4. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização