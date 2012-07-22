Il est indéniable que ce produit est excellent, très pratique lorsqu'on a des enfants tout-petits. Mais voilà, j'ai le malheur d'avoir perdu la valve anti-fuites. Je ne dois pas être la seule... pourtant, AVENT PHILIPS ne vend ses becs souples que par 2 et pour (presque) le prix d'une nouvelle tasse! Cela me met particulièrement en colère. Ma tasse est maintenant inutilisable et je suis obligée de jeter l'ancienne et d'en acheter une nouvelle?? Je trouve cela inadmissible. Il est temps que cette logique cesse!