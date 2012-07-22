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  • Bico macio
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Descontinuado

Philips AventBicos macios

SCF146/02

4.6
| (5) Críticas | 100% recomendam este produto
Bico macio
Os bicos macios Philips Avent foram concebidos para gengivas delicadas e são ideais para a fase de transição do biberão ou do peito para o copo. Dispõe de uma válvula anti-gota, fácil de limpar, para o bebé beber facilmente.
Ver todos os benefícios

Anti-gota, fácil de beber

Bico macio

  • 6 m+

  • Branca

  • Embalagem de 2

Compatível com biberões e copos Philips Avent

Todos os biberões e copos Philips Avent são compatíveis, exceto os biberões de vidro e os copos Grown-up/My First Big Kid. Por isso, pode fazer misturas e combinações para criar o copo perfeito, adequado às necessidades individuais de desenvolvimento da sua criança.

Válvula anti-gota patenteada

Fácil de beber, fácil de limpar

Bico macio

Bico macio

Concebido para gengivas delicadas

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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4.6

de 5

5

Críticas

100%

recomendam este produto

3
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1

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ideal first spout

We got this spout to go on the bottles we had been using with teats that our DD seemed to spend more time messing around with than drinking from. On the first try she spent most of the time chewing on it with the odd drink, on the second go she drank the whole bottle and hasn't stopped since. I think this is the ideal first spout as it is soft on her mouth and a very easy to use and fit.

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26/11/2010

United Kingdom

United Kingdom

Great thing! Comfortable to use, easy to clean and what is main - no mess around when the full bottle drops on the floor or fulls on side in your bag.

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20/06/2014

France

France

Colère!

Il est indéniable que ce produit est excellent, très pratique lorsqu'on a des enfants tout-petits. Mais voilà, j'ai le malheur d'avoir perdu la valve anti-fuites. Je ne dois pas être la seule... pourtant, AVENT PHILIPS ne vend ses becs souples que par 2 et pour (presque) le prix d'une nouvelle tasse! Cela me met particulièrement en colère. Ma tasse est maintenant inutilisable et je suis obligée de jeter l'ancienne et d'en acheter une nouvelle?? Je trouve cela inadmissible. Il est temps que cette logique cesse!

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