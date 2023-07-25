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Descontinuado
Tabuleiro amovível de recolha de pingos
Design aberto para permitir que o ar flua livremente e que a água se evapore facilmente para uma secagem perfeita.
Tabuleiro amovível de recolha de pingos para eliminação fácil da água, proporcionando uma secagem limpa
Tem capacidade para todos os produtos usados para alimentar o seu bebé ao longo do dia: 8 biberões, bomba tira leite e chupetas. Cabem biberões de todos os tamanhos (até 330 ml)
4.8
de 5
126
Críticas
99%
recomendam este produto
darocham
25/07/2023
España
Parte da promoção
Rejilla de secado
Este es excepcional debido a su capacidad para guardar múltiples biberones, tapas, tetinas, chupetes, y otros accesorios esenciales para el cuidado del bebé. Su diseño brinda una separación óptima entre los elementos almacenados. Además, destaca por su ingeniosa base que asegura una adecuada ventilación, evitando que se acumule humedad en el interior. Lo que nos sorprende gratamente es lo sencillo que resulta mantenerlo limpio; basta con pasar un paño para dejarlo impecable. Asimismo, los objetos colgados en él se secan de manera efectiva. Su tamaño compacto también nos ha agradado, ya que no ocupa mucho espacio y, lo que es más, su diseño estético lo hace agradable a la vista. Sin duda, ha sido una elección acertada que nos ha brindado gran ayuda en esos momentos de agotamiento mientras cuidamos al pequeño. Por todas estas razones, no dudamos en recomendarlo
Pontos positivos
Diseño y capacidad
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Esta avaliação foi feita para SCF149/00 Rejilla de secado
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Wardo
20/07/2023
España
Parte da promoção
Escurridor de Biberones perfecto
Sin duda un escurridor de biberones que merece la pena. En un principio parece grande, pero es muy cómodo si tienes más de 4 recipientes o biberones. Al tener los soportes que no llegan hasta la rejilla inferior, puedes dejar diferentes piezas secando sin problema. Además la rejilla queda volada sobre la bandeja donde se recoge el agua por lo que puedes apoyar tapas y demás cosas sin preocupaciones. La compra está más que recomendada.
Pontos positivos
Rejilla alta, soportes a diferentes alturas
Pontos negativos
Nada
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Aljosaca
16/07/2023
España
Parte da promoção
Súper Práctica Rejilla
La Rejilla de Secado de Biberones Philips de Avent es genial, es súper práctica, compacta, no quita mucho espacio en la encimera y te permite tenerla al lado del fregadero, el diseño te permite que sea ordenado, te permite no solo colocar los biberones y las chupas sino otros utensilios de comer del bebé y que se sequen de manera higiénica sin entrar en contacto con otras superficies, y al tener la bandeja de soporte escurridora hace que sea super practico y no se corra el agua por todos lados es un producto super práctico al 100%
Pontos positivos
Totalmente recomendable
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.