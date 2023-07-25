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  • Secagem limpa e organizada
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Descontinuado

Philips AventEscorredor

SCF149

4.8
| (126) Críticas | 99% recomendam este produto
Secagem limpa e organizada
O escorredor da Philips Avent foi concebido para secar os biberões e os acessórios do seu bebé da forma mais higiénica e organizada. Com um design flexível para colocar biberões de qualquer tamanho, dispõe de um tabuleiro amovível para recolha de pingos, satisfazendo as suas necessidades diárias.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Secagem limpa e organizada

  • Tabuleiro amovível de recolha de pingos

Design aberto para permitir que o ar flua livremente

Design aberto para permitir que o ar flua livremente

Design aberto para permitir que o ar flua livremente e que a água se evapore facilmente para uma secagem perfeita.

Tabuleiro amovível de recolha de pingos p/ eliminação da água

Tabuleiro amovível de recolha de pingos p/ eliminação da água

Tabuleiro amovível de recolha de pingos para eliminação fácil da água, proporcionando uma secagem limpa

Compatível com todos os tamanhos de biberões: 8 biberões, bomba e chupetas

Compatível com todos os tamanhos de biberões: 8 biberões, bomba e chupetas

Tem capacidade para todos os produtos usados para alimentar o seu bebé ao longo do dia: 8 biberões, bomba tira leite e chupetas. Cabem biberões de todos os tamanhos (até 330 ml)

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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4.8

de 5

126

Críticas

99%

recomendam este produto

2

25/07/2023

España

España

Rejilla de secado

Este es excepcional debido a su capacidad para guardar múltiples biberones, tapas, tetinas, chupetes, y otros accesorios esenciales para el cuidado del bebé. Su diseño brinda una separación óptima entre los elementos almacenados. Además, destaca por su ingeniosa base que asegura una adecuada ventilación, evitando que se acumule humedad en el interior. Lo que nos sorprende gratamente es lo sencillo que resulta mantenerlo limpio; basta con pasar un paño para dejarlo impecable. Asimismo, los objetos colgados en él se secan de manera efectiva. Su tamaño compacto también nos ha agradado, ya que no ocupa mucho espacio y, lo que es más, su diseño estético lo hace agradable a la vista. Sin duda, ha sido una elección acertada que nos ha brindado gran ayuda en esos momentos de agotamiento mientras cuidamos al pequeño. Por todas estas razones, no dudamos en recomendarlo

Pontos positivos

Diseño y capacidad

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Esta avaliação foi feita para SCF149/00 Rejilla de secado

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20/07/2023

España

España

Escurridor de Biberones perfecto

Sin duda un escurridor de biberones que merece la pena. En un principio parece grande, pero es muy cómodo si tienes más de 4 recipientes o biberones. Al tener los soportes que no llegan hasta la rejilla inferior, puedes dejar diferentes piezas secando sin problema. Además la rejilla queda volada sobre la bandeja donde se recoge el agua por lo que puedes apoyar tapas y demás cosas sin preocupaciones. La compra está más que recomendada.

Pontos positivos

Rejilla alta, soportes a diferentes alturas

Pontos negativos

Nada

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16/07/2023

España

España

Súper Práctica Rejilla

La Rejilla de Secado de Biberones Philips de Avent es genial, es súper práctica, compacta, no quita mucho espacio en la encimera y te permite tenerla al lado del fregadero, el diseño te permite que sea ordenado, te permite no solo colocar los biberones y las chupas sino otros utensilios de comer del bebé y que se sequen de manera higiénica sin entrar en contacto con otras superficies, y al tener la bandeja de soporte escurridora hace que sea super practico y no se corra el agua por todos lados es un producto super práctico al 100%

Pontos positivos

Totalmente recomendable

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 