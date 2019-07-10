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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Para um conforto essencial
6-18m
Ortodônticas e sem BPA
Embalagem de 2
A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.
Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*
A nossa pega de segurança permite-lhe remover facilmente a chupeta do seu bebé a qualquer momento. Até as mãos mais pequeninas a conseguem agarrar!
3.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Jlin1984
10/07/2019
Nederland
Na 2 dagen al stuk
Na 2 dagen al stuk, mijn dochter vindt deze speen heerlijk, dus dan toch maar blijven kopen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF195/03 Classic-fopspeen
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A marca n.º1 mundial em chupetas
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização
A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento
Fabricante do ano 2014