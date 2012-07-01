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06
d
Dias
07
h
Horas
41
m
Minutos
29
s
Segundos
Descontinuado
Conforto e discrição
Os discos de amamentação SCF254/30 exclusivos da Philips Avent foram concebidos especificamente para a ajudar a manter-se seca e confortável durante o dia.
30 discos diurnos
Ultra fino com contornos. Fita adesiva para manter os discos na sua posição.
Antideslizante graças às fitas adesivas, para manter o disco de amamentação na sua posição.
Desenvolvido em colaboração com um especialista em obstetrícia e amamentação que apoia mães a amamentar há mais de 20 anos.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.8
de 5
13
Críticas
100%
recomendam este produto
Mony
01/07/2012
España
te olvidas de pequeños accidentes
puedes andar cómodamente sin pensar en esos pequeños accidentes
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/30 Discos absorbentes desechables
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/30 Discos absorbentes desechables
Emma91
01/08/2013
United Kingdom
Excellent product
Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/30 Disposable breast pads
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/30 Disposable breast pads
Emma91
01/08/2013
United Kingdom
Excellent product
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Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF254/30 Disposable breast pads
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.