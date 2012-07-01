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Descontinuado

Philips AventDiscos de amamentação descartáveis

SCF254/30

4.8

| (13) Críticas | 100% recomendam este produto

Conforto e discrição

Os discos de amamentação SCF254/30 exclusivos da Philips Avent foram concebidos especificamente para a ajudar a manter-se seca e confortável durante o dia.

Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Produtos compatíveis

Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Bomba tira-leite

SCF395/01

Bomba tira-leite elétrica

Bomba tira-leite elétrica

SCF395/31

Dupla elétrica recarregável

Dupla elétrica recarregável

SCF398/31

Bomba tira-leite elétrica Advance

Bomba tira-leite elétrica Advance

SCF391/11

Discos de amamentação Avent

Conforto e discrição

  • 30 discos diurnos

Invisível por baixo da roupa

Invisível por baixo da roupa

Ultra fino com contornos. Fita adesiva para manter os discos na sua posição.

Antideslizante com fitas adesivas

Antideslizante graças às fitas adesivas, para manter o disco de amamentação na sua posição.

Desenvolvido por especialistas em amamentação

Desenvolvido em colaboração com um especialista em obstetrícia e amamentação que apoia mães a amamentar há mais de 20 anos.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

13

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

01/07/2012

España

España

te olvidas de pequeños accidentes

puedes andar cómodamente sin pensar en esos pequeños accidentes

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/30 Discos absorbentes desechables

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/30 Discos absorbentes desechables

01/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/30 Disposable breast pads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/30 Disposable breast pads

01/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

Excellent product other brands dont really compare, individually wrapped these pads are easy to use, comfortable and actually soak up rather then go flat like other brands. I also found that I had to change these less frequently as they stayed comfortable and descreet.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF254/30 Disposable breast pads

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 