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Descontinuado

Philips AventDiscos térmicos para cuidados para o peito

SCF258/02

4

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Ajuda a acalmar e estimular

O Philips AVENT SCF258/02 ajuda a estimular e a acalmar.

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Produtos compatíveis
Single Electric (Corded Use)

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Bomba tira-leite

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Para estimular o fluxo de leite antes da amamentação

Ajuda a acalmar e estimular

  • 2 em 1

Utilização a frio - para acalmar peitos doridos ou ingurgitados

Utilização a frio - para acalmar peitos doridos ou ingurgitados

Para acalmar peitos doridos ou ingurgitados. Mantenha no frigorífico ou no congelador. Utilize sempre com bolsas.

Desenvolvido por especialistas em amamentação

Desenvolvido em colaboração com um especialista em obstetrícia e amamentação que apoia mães a amamentar há mais de 20 anos.

Inclui bolsas macias

Inclui bolsas macias

Para maior conforto da pele

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
2
1

21/09/2016

Deutschland

Deutschland

Einfach super

Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF258/02 2-in-1-Thermopad

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Esta avaliação foi feita para SCF258/02 2-in-1-Thermopad

20/11/2012

France

France

mitigé

utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...

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Esta avaliação foi feita para SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

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Esta avaliação foi feita para SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

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