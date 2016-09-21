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Descontinuado
Ajuda a acalmar e estimular
O Philips AVENT SCF258/02 ajuda a estimular e a acalmar.
2 em 1
Para acalmar peitos doridos ou ingurgitados. Mantenha no frigorífico ou no congelador. Utilize sempre com bolsas.
Desenvolvido em colaboração com um especialista em obstetrícia e amamentação que apoia mães a amamentar há mais de 20 anos.
Para maior conforto da pele
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Stephienchen
21/09/2016
Deutschland
Einfach super
Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.
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Esta avaliação foi feita para SCF258/02 2-in-1-Thermopad
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Emilie72000
20/11/2012
France
mitigé
utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...
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Esta avaliação foi feita para SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
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