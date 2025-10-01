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  • Facilita a transição do bebé para um copo
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Philips Avent Natural ResponseCopo de aprendizagem 150ml

SCF263/61

4.9
| (27) Críticas | 96% recomendam este produto
Facilita a transição do bebé para um copo
O kit de aprendizagem Natural facilita a transição do bebé para o primeiro copo. As pegas confortáveis ajudam o seu bebé a segurar o biberão de forma autónoma, enquanto bebe pela tetina que está habituado.
Ver todos os benefícios
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Facilita a transição do bebé para um copo

  • 1 copo

  • 150 ml

  • 6 m+

Pegas de aprendizagem suaves para mãos pequenas

Pegas de aprendizagem suaves para mãos pequenas

As pegas de aprendizagem ajudam o bebé a segurar o copo e a beber autonomamente. As pegas são moldadas às mãos pequenas para um agarrar fácil e são revestidas a borracha para serem antideslizantes.

A tetina liberta leite quando o bebé bebe ativamente

A tetina liberta leite quando o bebé bebe ativamente

A tetina de resposta natural funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé bebe ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o leite também pausa.

Agarrar natural com tetina em forma de mama

Agarrar natural com tetina em forma de mama

A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a sensação da mama, ajudando o bebé a agarrar e a alimentar-se de forma confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.9

de 5

27

Críticas

96%

recomendam este produto

3
2
1

01/10/2025

Portugal

Portugal

O produto é funcional e muito prático

Produto muito bonito, prático e funcional. Fácil manter a limpeza

Pontos positivos

Prático, bonito e como o bico é igual aos dos biberões o meu filho adaptou se muito bem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml

Sim, recomendo este produto

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27/06/2024

Deutschland

Deutschland

fantastisches Produkt

Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

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26/06/2024

Deutschland

Deutschland

Baby-Trinkflasche

Ich nutze diese Trinkflasche gerne für die Nacht, da sie nicht zu sehr ausläuft, wenn das Kleinkind sich selbst bedient. Ich bin sehr zu zufrieden damit. Einziges Manko, das Volumen könnte etwas größer sein.

Pontos positivos

Läuft nicht aus

Pontos negativos

Zu klein

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Avisos legais

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011