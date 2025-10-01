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1 copo
150 ml
6 m+
As pegas de aprendizagem ajudam o bebé a segurar o copo e a beber autonomamente. As pegas são moldadas às mãos pequenas para um agarrar fácil e são revestidas a borracha para serem antideslizantes.
A tetina de resposta natural funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé bebe ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o leite também pausa.
A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a sensação da mama, ajudando o bebé a agarrar e a alimentar-se de forma confortável.
4.9
de 5
27
Críticas
96%
recomendam este produto
talvez
01/10/2025
Portugal
O produto é funcional e muito prático
Produto muito bonito, prático e funcional. Fácil manter a limpeza
Pontos positivos
Prático, bonito e como o bico é igual aos dos biberões o meu filho adaptou se muito bem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCF263/61 Copo de aprendizagem 150ml
anna98
27/06/2024
Deutschland
Parte da promoção
fantastisches Produkt
Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Sim, recomendo este produto
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Sarah Blabla
26/06/2024
Deutschland
Parte da promoção
Baby-Trinkflasche
Ich nutze diese Trinkflasche gerne für die Nacht, da sie nicht zu sehr ausläuft, wenn das Kleinkind sich selbst bedient. Ich bin sehr zu zufrieden damit. Einziges Manko, das Volumen könnte etwas größer sein.
Pontos positivos
Läuft nicht aus
Pontos negativos
Zu klein
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011