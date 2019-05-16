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Descontinuado
SCF355/00
Aquecimento uniforme, sem zonas quentes
Aquecimento rápido
Descongelamento delicado
Também aquece comida de bebé
O aquecedor de biberões aquecerá 150 ml de leite em apenas 3 minutos*.
O aquecedor de biberões aquece de forma rápida e uniforme. Ao fazer circular o leite continuamente enquanto aquece, este evita o surgimento de zonas demasiado quentes.
O aquecedor de biberões dispõe de uma prática função de descongelar. Mais seguro do que o descongelamento no microondas e mais conveniente do que usando água, basta seleccionar a opção para descongelar leite ou comida de bebé até estar líquido(a).
Prémios
3.4
de 5
114
Críticas
benjatete
16/05/2019
Portugal
Excelente
Uso à dois anos, todos os dias 3 vezes ao dia... está impecável, funciona impecavelmente bem. Foi uma compra maravilhosa.
Esta avaliação foi feita para SCF355/00 Aquecedor de biberões rápido
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Angie59
08/08/2020
France
Top !
Super produit qui permet de chauffer sans crainte les biberons de bébé. Je suis très contente de la gamme AVENT.
Pontos positivos
Temps de chauffe, simplicité
Pontos negativos
A détartrer régulièrement
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF355/00 Chauffe-biberon rapide
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF355/00 Chauffe-biberon rapide
Bibia69360
05/05/2020
France
Comprador verificado
Rapidité et sécurité
Essayé une fois c’était rapide dommage qu’il ne s’éteigne pas une fois le lait a bonne température à confirmer après la venue de bébé.
Pontos positivos
Possible de préparer directement dans la chambre
Pontos negativos
Pas de minuteur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF355/00 Chauffe-biberon rapide
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF355/00 Chauffe-biberon rapide
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
No caso de uma quantidade de leite =<150 ml a uma temperatura de 20 °C num biberão de 260 ml das gamas Classic/Natural Philips Avent.
Os sacos de leite materno e os biberões de 60 ml da Philips Avent não podem ser utilizados neste aquecedor de biberões.