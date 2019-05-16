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Descontinuado

Philips AventAquecedor de biberões rápido

SCF355/00

3.4
| (114) Críticas

1 prémio

O nosso aquecedor de biberões eléctrico mais rápido
Para aqueles dias extremamente atarefados, este aquecedor de biberões Philips Avent aquece o leite de forma rápida e uniforme em apenas 3 minutos. Fácil de utilizar, dispõe de uma prática regulação de descongelamento e também pode ser usado para aquecer comida de bebé.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Aquece o leite de forma rápida e uniforme

O nosso aquecedor de biberões eléctrico mais rápido

  • Aquecimento uniforme, sem zonas quentes

  • Aquecimento rápido

  • Descongelamento delicado

  • Também aquece comida de bebé

Aquece biberões em 3 minutos

Aquece biberões em 3 minutos

O aquecedor de biberões aquecerá 150 ml de leite em apenas 3 minutos*.

Aquece de forma rápida e uniforme

Aquece de forma rápida e uniforme

O aquecedor de biberões aquece de forma rápida e uniforme. Ao fazer circular o leite continuamente enquanto aquece, este evita o surgimento de zonas demasiado quentes.

Função de descongelar para biberões

Função de descongelar para biberões

O aquecedor de biberões dispõe de uma prática função de descongelar. Mais seguro do que o descongelamento no microondas e mais conveniente do que usando água, basta seleccionar a opção para descongelar leite ou comida de bebé até estar líquido(a).

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image AWARD-612383

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

114

Críticas

16/05/2019

Portugal

Portugal

Excelente

Uso à dois anos, todos os dias 3 vezes ao dia... está impecável, funciona impecavelmente bem. Foi uma compra maravilhosa.

Esta avaliação foi feita para SCF355/00 Aquecedor de biberões rápido

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08/08/2020

France

France

Top !

Super produit qui permet de chauffer sans crainte les biberons de bébé. Je suis très contente de la gamme AVENT.

Pontos positivos

Temps de chauffe, simplicité

Pontos negativos

A détartrer régulièrement

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF355/00 Chauffe-biberon rapide

Sim, recomendo este produto

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05/05/2020

France

France

Comprador verificado

Rapidité et sécurité

Essayé une fois c’était rapide dommage qu’il ne s’éteigne pas une fois le lait a bonne température à confirmer après la venue de bébé.

Pontos positivos

Possible de préparer directement dans la chambre

Pontos negativos

Pas de minuteur

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. No caso de uma quantidade de leite =&lt;150 ml a uma temperatura de 20 °C num biberão de 260 ml das gamas Classic/Natural Philips Avent.

  2. Os sacos de leite materno e os biberões de 60 ml da Philips Avent não podem ser utilizados neste aquecedor de biberões.