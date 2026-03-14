ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.

Nova

Philips Avent Single Electric Breast PumpNatural Care portátil e mãos‑livres

SCF494/01

4.4
| (24) Críticas | 100% recomendam este produto
Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
O seu bebé e o seu tempo são preciosos. Tenha as mãos livres com a bomba tira-leite portátil mãos‑livres Natural Care Philips Avent. Concebida para imitar o ritmo de sucção do seu bebé, proporciona um desempenho de nível hospitalar num design discreto e antiderrames
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo*

Imita o ritmo de beber do bebé

Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.

  • A bomba de nível hospitalar imita o ritmo de sucção do bebé

  • Copos transparentes com luz interior

  • Fácil de limpar e montar com poucas peças

  • Ajusta-se a 99% de todas as mães

  • Protetor SkinSense exclusivo

A liberdade para extrair em qualquer lugar

A liberdade para extrair em qualquer lugar

A nossa primeira bomba tira-leite portátil oferece desempenho de nível hospitalar num formato leve que assenta confortavelmente no seu sutiã. Para onde for, ela vai também. No sofá, à secretária ou durante um pequeno passeio à volta do quarteirão. O tempo é seu. A escolha também.

Desempenho de nível hospitalar, num formato portátil

Desempenho de nível hospitalar, num formato portátil

Ao contrário de outras bombas portáteis, não precisa de escolher entre liberdade e eficiência. O nosso motor oferece um desempenho de nível hospitalar, semelhante ao de uma bomba tradicional, com o bónus adicional de ser portátil. As baterias recarregáveis facilitam a extração de forma discreta, em qualquer lugar.

Extração eficaz* com um ritmo que replica o do bebé

Extração eficaz* com um ritmo que replica o do bebé

A nossa primeira bomba portátil imita o ritmo natural de sucção do bebé, tornando‑a até duas vezes mais rápida do que a maioria das bombas portáteis**. Afinal, os bebés sabem melhor do que ninguém como beber do peito! Por isso, concebemo-la com o objetivo de a ajudar a obter a melhor produção de leite possível, enquanto poupa tempo precioso.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

24

Críticas

100%

recomendam este produto

1

14/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpe zur Unterstützung

Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!

Pontos positivos

Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Das Produkt macht mein Leben leichter

Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen

Esta avaliação foi feita para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Esta avaliação foi feita para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort

Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist

Esta avaliação foi feita para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Esta avaliação foi feita para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. A eficácia é em relação ao desempenho técnico do produto.

  2. Refere-se à frequência de sucção da bomba tira-leite.