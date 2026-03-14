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Nova
Marca recomendada pelas mães em todo o mundo*
A bomba de nível hospitalar imita o ritmo de sucção do bebé
Copos transparentes com luz interior
Fácil de limpar e montar com poucas peças
Ajusta-se a 99% de todas as mães
Protetor SkinSense exclusivo
A nossa primeira bomba tira-leite portátil oferece desempenho de nível hospitalar num formato leve que assenta confortavelmente no seu sutiã. Para onde for, ela vai também. No sofá, à secretária ou durante um pequeno passeio à volta do quarteirão. O tempo é seu. A escolha também.
Ao contrário de outras bombas portáteis, não precisa de escolher entre liberdade e eficiência. O nosso motor oferece um desempenho de nível hospitalar, semelhante ao de uma bomba tradicional, com o bónus adicional de ser portátil. As baterias recarregáveis facilitam a extração de forma discreta, em qualquer lugar.
A nossa primeira bomba portátil imita o ritmo natural de sucção do bebé, tornando‑a até duas vezes mais rápida do que a maioria das bombas portáteis**. Afinal, os bebés sabem melhor do que ninguém como beber do peito! Por isso, concebemo-la com o objetivo de a ajudar a obter a melhor produção de leite possível, enquanto poupa tempo precioso.
4.4
de 5
24
Críticas
100%
recomendam este produto
MagnoliaBlume
14/03/2026
Deutschland
Parte da promoção
Tolle Milchpumpe zur Unterstützung
Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!
Pontos positivos
Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Bili34
12/03/2026
Deutschland
Parte da promoção
Das Produkt macht mein Leben leichter
Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen
Esta avaliação foi feita para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
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Regenbogen123
12/03/2026
Deutschland
Parte da promoção
Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort
Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist
Esta avaliação foi feita para Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
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A eficácia é em relação ao desempenho técnico do produto.
Refere-se à frequência de sucção da bomba tira-leite.