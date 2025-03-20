Extração eficaz* replica o ritmo de sucção do bebé

Os bebés sabem qual o melhor ritmo de sucção! É por isso que a nossa bomba tira-leite elétrica mãos livres replica o ritmo de de sucção natural do bebé – para que possa encontrar o seu próprio ritmo, conseguir uma extração eficaz* e uma produção de leite ótima. As almofadas e os diafragmas no tamanho correto, permitem uma extração segura e confortável em todas as etapas.