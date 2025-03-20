ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
  • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.

Recondicionado

Philips Avent Hands-freeBomba tira-leite elétrica dupla recondicionada

SCF532/11R1

4.6
| (174) Críticas | 93% recomendam este produto
Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
A bomba tira-leite elétrica dupla mãos-livres Philips Avent foi concebida para uma extração eficaz* e confortável. Esta imita o ritmo do bebé e, com potência, delicadeza e leveza, é a bomba mãos-livres perfeita.
Ver todos os benefícios

Este produto é recondicionado e foi testado pela nossa equipa. Saber mais

ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo*

Imita o ritmo de beber do bebé

Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.

  • Replica o ritmo de sucção do bebé

  • Liberdade durante a extração

  • Fácil de utilizar, limpar e montar

  • Ajuste inclusivo e perfeito

Extração eficaz* replica o ritmo de sucção do bebé

Extração eficaz* replica o ritmo de sucção do bebé

Os bebés sabem qual o melhor ritmo de sucção! É por isso que a nossa bomba tira-leite elétrica mãos livres replica o ritmo de de sucção natural do bebé – para que possa encontrar o seu próprio ritmo, conseguir uma extração eficaz* e uma produção de leite ótima. As almofadas e os diafragmas no tamanho correto, permitem uma extração segura e confortável em todas as etapas.

Extração silenciosa de potência hospitalar

Extração silenciosa de potência hospitalar

O motor proporciona a potência de nível hospitalar que espera de uma bomba tira-leite tradicional, mas num design compacto e portátil. Com a sua bateria recarregável, o motor sem fios efetua uma extração potente e discreta em qualquer lugar.

As almofadas em silicone moldam-se gentilmente ao seu peito

As almofadas em silicone moldam-se gentilmente ao seu peito

As nossas almofadas em silicone SkinSense exclusivas, foram concebidos a pensar no máximo de conforto, moldando-se gentilmente ao peito através do calor natural do seu corpo. As almofadas desenvolvidas em silicone de grau alimentar, são muito confortáveis.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Em relação ao desempenho técnico do produto.

  2. Em referência à frequência de sucção da bomba tira-leite.

  3. com base na nossa gama completa de protetores do peito e inserções.