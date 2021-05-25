Al poco de nacer mi hijo quería comprar un sacaleches y no sabía si comprar uno manual o uno eléctrico caro. Al final me decanté por uno manual sencillo de Avent recomendado por la pediatra. Semanas más tarde he recibido estas bolsas de almacenamiento de la misma marca. He de decir que no las usamos diariamente porque mi pareja está con el bebé todo el día y sólo las hemos necesitado en contadas ocasiones. La botella del biberón tiene una capacidad de 125 ml y la capacidad de las bolsas es de 180 ml pero no solemos llenar las bolsas. Solemos ir congelando poco. El pack incluye 25 bolsas muy fáciles de usar, que vienen ya preesterilizadas por lo que se puede almacenar la leche de forma fiable. La leche se pasa fácilmente del biberón a la bolsa, por lo menos desde el de Avent, porque la boca es amplia. El material de la bolsa es bastante grueso por lo que no da miedo que se rompa en la nevera. Tiene un cierre doble tipo zip que hace que no gotee y está muy bien que se pueda mantener de pie.