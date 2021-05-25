ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • A melhor proteção para o seu leite materno
  • A melhor proteção para o seu leite materno
  • A melhor proteção para o seu leite materno
  • A melhor proteção para o seu leite materno
  • A melhor proteção para o seu leite materno
  • A melhor proteção para o seu leite materno

Descontinuado

Philips AventSacos de armazenamento de leite materno

SCF603/25

4.5
| (61) Críticas | 95% recomendam este produto
A melhor proteção para o seu leite materno
Os sacos de armazenamento de leite materno Philips Avent proporcionam um armazenamento seguro e protegido para o seu valioso leite materno. Podem ser guardados no frigorífico ou congelador e estão pré-esterilizados para uso imediato.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Saco de armazenamento de leite materno de 180 ml

A melhor proteção para o seu leite materno

  • Armazenamento

  • Pré-esterilizados

  • 25 sacos

Vedação segura à prova de fugas com fecho duplo

Vedação segura à prova de fugas com fecho duplo

Vedação segura à prova de fugas com fecho duplo para um armazenamento seguro do seu leite materno

Saco pré-esterilizado com vedação inviolável

Saco pré-esterilizado com vedação inviolável

Vedação com marcação inviolável indica que o saco pré-esterilizado não foi aberto antes da primeira utilização para higiene total

Seguro para uso no congelador, com costuras reforçadas e dupla camada

Seguro para uso no congelador, com costuras reforçadas e dupla camada

Costuras laterais reforçadas e material de dupla camada proporcionam uma maior tranquilidade de que o seu leite materno valioso é armazenado de forma segura no congelador ou frigorífico

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

61

Críticas

95%

recomendam este produto

2

25/05/2021

España

España

Muy recomendables

Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.

Pontos positivos

Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip

Pontos negativos

De momento ninguna

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

24/05/2021

España

España

el producto cumple las expectativas

Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

21/05/2021

España

España

muy utiles

estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas

Pontos positivos

seguridad

Pontos negativos

nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 