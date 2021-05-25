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Descontinuado
Armazenamento
Pré-esterilizados
25 sacos
Vedação segura à prova de fugas com fecho duplo para um armazenamento seguro do seu leite materno
Vedação com marcação inviolável indica que o saco pré-esterilizado não foi aberto antes da primeira utilização para higiene total
Costuras laterais reforçadas e material de dupla camada proporcionam uma maior tranquilidade de que o seu leite materno valioso é armazenado de forma segura no congelador ou frigorífico
4.5
de 5
61
Críticas
95%
recomendam este produto
Mama.tester
25/05/2021
España
Parte da promoção
Muy recomendables
Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.
Pontos positivos
Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip
Pontos negativos
De momento ninguna
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Esta avaliação foi feita para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
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Martita189
24/05/2021
España
Parte da promoção
el producto cumple las expectativas
Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables
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laura5896
21/05/2021
España
Parte da promoção
muy utiles
estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas
Pontos positivos
seguridad
Pontos negativos
nada
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.