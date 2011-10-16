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Descontinuado
Higiene em viagem
Este copo de fluxo mais rápido da Philips Avent é ideal para crianças activas. Apresenta uma estanqueidade extraordinária, evitando os derrames quer o copo seja agitado ou atirado ao ar e é fácil beber por este. O copo tem uma tampa articulada e um clipe prático lateral para o fixar ao cinto ou ao carrinho.
340 ml
Bico sport 18m+
A válvula patenteada controla o fluxo para evitar derrames, mesmo quando segura o copo ao contrário ou o deixa deitado.
4.7
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
vizirette
16/10/2011
France
formidable
j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !
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Esta avaliação foi feita para SCF609/01 Tasse décorée Avent
Sim, recomendo este produto
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Annamo85
20/08/2012
Deutschland
Ausgezeichnet
Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden
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Esta avaliação foi feita para SCF609/01 Avent Decorated Cup
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Esta avaliação foi feita para SCF609/01 Avent Decorated Cup
honey
03/03/2011
United Kingdom
Good One
I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy