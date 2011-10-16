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Descontinuado

Philips AventCopo Avent decorado

SCF609/01

4.7

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Higiene em viagem

Este copo de fluxo mais rápido da Philips Avent é ideal para crianças activas. Apresenta uma estanqueidade extraordinária, evitando os derrames quer o copo seja agitado ou atirado ao ar e é fácil beber por este. O copo tem uma tampa articulada e um clipe prático lateral para o fixar ao cinto ou ao carrinho.

Ver todos os benefícios

Copo anti-gota com um fluxo mais rápido

Higiene em viagem

  • 340 ml

  • Bico sport 18m+

Bico anti-gota com válvula patenteada

Bico anti-gota com válvula patenteada

A válvula patenteada controla o fluxo para evitar derrames, mesmo quando segura o copo ao contrário ou o deixa deitado.

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

Pode esterilizar todo o copo para uma óptima higiene

Pode esterilizar todo o copo para uma óptima higiene

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.7

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

16/10/2011

France

France

formidable

j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF609/01 Tasse décorée Avent

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF609/01 Tasse décorée Avent

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden

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Esta avaliação foi feita para SCF609/01 Avent Decorated Cup

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Esta avaliação foi feita para SCF609/01 Avent Decorated Cup

03/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good One

I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.

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Esta avaliação foi feita para SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

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