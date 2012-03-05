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Descontinuado
SCF635/27
2 unidades
Tetina de fluxo variável
3 m+
A nossa válvula anticólicas foi desenvolvida para manter o ar fora da barriga do seu bebé, reduzindo as cólicas e o desconforto. À medida que o bebé se alimenta, a válvula integrada na tetina contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, evitando o vácuo e enviando-o para a parte de trás do biberão. Mantém o ar no biberão, fora da barriga do bebé para ajudar a reduzir as cólicas e o desconforto.
O biberão anticólicas Philips Avent reduz a agitação. Os bebés alimentados com biberões anticólicas Philips Avent apresentaram 60% menos agitação à noite do que os bebés alimentados com um biberão anticólicas da concorrência.*
O formato da tetina permite o fecho seguro e a textura nervurada ajuda a evitar a contração da tetina para uma alimentação sem interrupções e confortável.
2.8
de 5
45
Críticas
Kat1977
05/03/2012
United Kingdom
Great for thicker liquids
This is great for thicker liquids, not regular formula I guess.
Esta avaliação foi feita para SCF635/27 Anti-colic teat
Esta avaliação foi feita para SCF635/27 Anti-colic teat
monkeysmum
04/02/2012
United Kingdom
excellent
reading the other two reviews i think I should point out that they are for thicker comfort milk that babies are given if they are not feeding well on normal cows milks ones. they are a special formular that is broken down quicker for their tummys to digest. Due to this it is very thick milk and will not come out of even a number 4 teat. I do agree though that they need to be better labelled for this purpose. the difference with these its a slit not holes. please do not be put off if your baby needs comfort milk.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF635/27 Anti-colic teat
Sim, recomendo este produto
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monkeysmum
04/02/2012
United Kingdom
excellent
reading the other two reviews i think I should point out that they are for thicker comfort milk that babies are given if they are not feeding well on normal cows milks ones. they are a special formular that is broken down quicker for their tummys to digest. Due to this it is very thick milk and will not come out of even a number 4 teat. I do agree though that they need to be better labelled for this purpose. the difference with these its a slit not holes. please do not be put off if your baby needs comfort milk.
Sim, recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam menos cólicas e significativamente menos agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão da concorrência.
Design da tetina comprovado no impedimento da contração da tetina e ingestão de ar associada, bem como das interrupções durante a alimentação.
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011