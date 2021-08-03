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  • Facilita a transição do bebé para um copo
  • Facilita a transição do bebé para um copo

Descontinuado

Philips AventCopo de aprendizagem

SCF638/01

4.3
| (60) Críticas | 81% recomendam este produto
Facilita a transição do bebé para um copo
Este kit de aprendizagem anticólicas facilita a transição do bebé para o primeiro copo. Com pegas fáceis de segurar, o seu bebé será capaz de beber autonomamente da tetina a que está habituado.
Ver todos os benefícios
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Facilita a transição do bebé para um copo

  • 120 ml

  • 4m+

Pegas amovíveis fáceis de segurar

Pegas amovíveis fáceis de segurar

Coloque as pegas fáceis de segurar no biberão para ajudar o seu bebé a aprender a beber sozinho

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

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Este copo é fabricado em material sem BPA

Este copo é fabricado em material sem BPA

Este copo da Philips Avent é fabricado com material sem BPA.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

60

Críticas

81%

recomendam este produto

03/08/2021

España

España

excelente producto

En primer lugar, para mi como madre el hecho de tener a un bebé que llora desesperadamente por la noche ( algo tan natural de nuestros pequeños la cual es su forma de llamar nuestra atención) veo que el biberón que nos presenta Philips Avent es una forma de calmar los cólicos que suelen tener muchas veces nuestros pequeños y por ende una manera de pasar y disfrutar de nuestros hijos en su etapa tan bonita y a la vez compleja y de mucho agobio si no tenernos esas herramientas tan necesarias para poder combatir sus dificultades y tan necesarias para su convivencia. Su composición exterior y el moldeado permite que el pequeña pueda agarrarlo más fácilmente y su chupete se adapta a la boca del bebé muy bien y no desprende gotas de leche al moverlo o caerse.

Pontos positivos

composición y el agarre del chupete que reduce los cólicos del bebé

Pontos negativos

de momentos nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos

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01/08/2021

España

España

Mi bebé no traga aire con Anticolic Philips AVENT

Me encanta el biberón Anticolic Philips Avent y a mi bebé también. Descansa mucho mejor desde que lo estoy usando al tragar menos aire en las tomas y la tetina le gusta más.

Pontos positivos

El aire entra en el bibi pero no en el bebé.

Pontos negativos

De momento nada en contra.

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31/07/2021

España

España

Encantada

Estoy encantada, mi bebe le gusta mucho, de todos los bibes que tiene es el que mas le gusta! Comprare de esta marca para facilitarle la ingesta. Os recomiendo 100%

Pontos positivos

Si

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 