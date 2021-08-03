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Descontinuado
120 ml
4m+
Coloque as pegas fáceis de segurar no biberão para ajudar o seu bebé a aprender a beber sozinho
.
Este copo da Philips Avent é fabricado com material sem BPA.
4.3
de 5
60
Críticas
81%
recomendam este produto
narianaria
03/08/2021
España
Parte da promoção
excelente producto
En primer lugar, para mi como madre el hecho de tener a un bebé que llora desesperadamente por la noche ( algo tan natural de nuestros pequeños la cual es su forma de llamar nuestra atención) veo que el biberón que nos presenta Philips Avent es una forma de calmar los cólicos que suelen tener muchas veces nuestros pequeños y por ende una manera de pasar y disfrutar de nuestros hijos en su etapa tan bonita y a la vez compleja y de mucho agobio si no tenernos esas herramientas tan necesarias para poder combatir sus dificultades y tan necesarias para su convivencia. Su composición exterior y el moldeado permite que el pequeña pueda agarrarlo más fácilmente y su chupete se adapta a la boca del bebé muy bien y no desprende gotas de leche al moverlo o caerse.
Pontos positivos
composición y el agarre del chupete que reduce los cólicos del bebé
Pontos negativos
de momentos nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos
LunaBriz
01/08/2021
España
Parte da promoção
Mi bebé no traga aire con Anticolic Philips AVENT
Me encanta el biberón Anticolic Philips Avent y a mi bebé también. Descansa mucho mejor desde que lo estoy usando al tragar menos aire en las tomas y la tetina le gusta más.
Pontos positivos
El aire entra en el bibi pero no en el bebé.
Pontos negativos
De momento nada en contra.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos
Rony86
31/07/2021
España
Parte da promoção
Encantada
Estoy encantada, mi bebe le gusta mucho, de todos los bibes que tiene es el que mas le gusta! Comprare de esta marca para facilitarle la ingesta. Os recomiendo 100%
Pontos positivos
Si
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.