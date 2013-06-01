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Descontinuado
SCF651/27
2 unidades
Fluxo de recém-nascido
0 m+
A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.
A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.
3.5
de 5
11
Críticas
SEV04
01/06/2013
France
PRODUIT EXCELLENT
CE PRODUIT A ETE MAGNIFIQUEMENT CREE PAR CONTRE UN SEUL BEMOL ATTENTION A CETTE TETINE POUR LES NOUVEAUX NES EN EFFET AVEC DU LAIT MATERNELLE LE DEBIT EST EXCELLENT MAIS BEAUCOUP TROP RAPIDE AVEC DU LAIT EN BOITE
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF651/27 Tétine Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF651/27 Tétine Natural
Tommykit
13/04/2019
Suomi
pelasti vauvani
suosittelen, tämä tuote kaikille alle 5 kuukautta ikäisille .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF651/27 Natural nipple
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF651/27 Natural nipple
Houtman
03/11/2017
Nederland
Aanrader voor pasgeboren baby’s
Mijn baby was een rand-prematuur. Ivm weinig moedermelk heb ik deze speen goed kunnen gebruiken samen met borstvoeding. Om en om. Mijn baby had er geen moeite mee. Enige nadeel is als je de speen op grote fles zet, dat het nopje naar binnen gaat na 5 min zuigen, door zich vacuüm te trekken.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF651/27 Natural-speen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF651/27 Natural-speen
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011