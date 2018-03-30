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  • Ideal para bebés que bebem o leite de forma calma
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Philips Avent Baby Bottle TeatsTetina Natural

SCF657/27

4.3
| (3) Críticas | 100% recomendam este produto
Ideal para bebés que bebem o leite de forma calma
Ideal para bebés que bebem o leite de forma calma e que podem não ter um forte poder de sucção. A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural, para facilitar a combinação com a amamentação. Deve ser utilizado com o biberão Natural da Philips Avent.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Ideal para bebés que bebem o leite de forma calma

Ideal para bebés que bebem o leite de forma calma

  • 0 m+

  • Embalagem de 2

Desenvolvida para reduzir as cólicas

Desenvolvida para reduzir as cólicas

A tetina foi concebida para reduzir os problemas de alimentação, impedindo a entrada do ar na barriga do seu bebé.

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Tetina macia desenvolvida para simular o toque do peito

Tetina macia desenvolvida para simular o toque do peito

A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

4
2
1

30/03/2018

France

France

Une réussite

Je donne uniquement du lait maternel a ma fille par biberon et j'ai essayé de nombreuses tétines a débit lent et celle ci a vraiment un débit lent. Le lait maternel a la particularité d'être plus liquide que le lait artificiel donc si le trou de la tétine est trop gros le bébé s'étouffe, je donne le débit nouveau né à mon bébé de 5 mois, il se sent à l'aise et pour une fois il boit rapidement. A noter qu'avant elle faisait 4 rots pour un biberon de 200 ml et la seulement 1 seul en fin de biberon. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé LE BIBERON IDEAL. Merci

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22/03/2017

België

België

Très bonne tetine

très bonne tètine moi j'alterne entre biberon et le sein parce que bébé a pas asser de lait au sein mais aucune complication a passer entre les deux .

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04/06/2018

France

France

produit très bien étudié

les tétines ont tout de suite été accepté par ma fille née prématuré, elle n'arrivait pas a boire avec celle de la maternité, et avec celle-ci impeccable. Gros soucis, après seulement 10 jours d'utilisation le trou de la tétine s'agrandit (peut être dû au nettoyage), et donc le débit devient plus important, donc inutilisable aujourd'hui. et aucune garantit ne fonctionne....au vu du prix pas très acceptable

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 