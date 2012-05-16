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  • Boa alimentação, sono tranquilo
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Descontinuado

Philips AventBiberão Classic em PES

SCF660/27

4.1
| (17) Críticas | 80% recomendam este produto
Boa alimentação, sono tranquilo
A agitação é, de longe, o comportamento que mais provoca o choro dos bebés. O biberão Advanced Classic da Philips Avent reduz significativamente as cólicas*** e a agitação. A agitação é reduzida especialmente à noite.**
Ver todos os benefícios

Ajuda a sossegar o seu bebé, especialmente durante a noite**

Boa alimentação, sono tranquilo

  • 2 biberões

  • 125 ml

  • Tetina de fluxo para recém-nascido

  • 0 m+

Eficácia clinicamente comprovada na redução significativa da agitação

Eficácia clinicamente comprovada na redução significativa da agitação

Sono e nutrição são vitais para a saúde e a felicidade do seu bebé. Foi efectuado um estudo clínico aleatório para definir se o design dos biberões afecta o "comportamento infantil". No caso do biberão clássico da Philips Avent, foi demonstrado que este reduz significativamente a agitação em aproximadamente 28 minutos por dia quando comparado com o biberão de referência (46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se especialmente durante a noite.**

Permite que o ar entre para o biberão em vez de ir para a barriga do seu bebé

Permite que o ar entre para o biberão em vez de ir para a barriga do seu bebé

À medida que o bebé se alimenta, a orla exclusiva das tetinas Avent contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, em vez de seguir para a barriga do seu bebé. O seu bebé controla o fluxo de leite, tal como na amamentação.

Estão disponíveis tetinas com cinco velocidades de fluxo diferentes

Estão disponíveis tetinas com cinco velocidades de fluxo diferentes

Estão disponíveis tetinas com cinco velocidades de fluxo diferentes.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

17

Críticas

80%

recomendam este produto

3
2

16/05/2012

España

España

LE ENCATA A MI BEBE

HOLA APARTE DE FACIL LIMPIEZA Y BUEN DISEÑO, A MI BEBE LE ENCANTA, NUNCA A SUFRIDO DE COLICOS POR LA ALIMENTACION, EXCELENTE PRODUCTOS

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF660/27 Classic PES baby bottle

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05/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Feeding made easy

I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.

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29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

brilliant

very nice product .... simply brilliant...........

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Avisos legais

  1. Um estudo clínico demonstrou que, às duas semanas de idade, os bebés demonstravam menos agitação do que os bebés alimentados com um biberão de outra marca. (Estudo conduzido pelo Institute of Child Health, Londres. 2008.)

  2. Um estudo clínico demonstrou que, às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Avent apresentavam menos cólicas do que os bebés alimentados com biberões de outras marcas líder, especialmente à noite.