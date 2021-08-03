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Descontinuado

Philips AventBiberão Classic

SCF680/17

4.3

| (60) Críticas | 81% recomendam este produto

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

O nosso biberão Classic recebe a confiança das mães há 30 anos e continua a ser a escolha preferida de muitas mães. Concebido para uma experiência de alimentação agradável e simples, a sua eficácia na redução de cólicas e desconforto foi clinicamente comprovada.*

Ver todos os benefícios

Confiança há 30 anos

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

  • 1 biberão

  • 125 ml

  • Tetina de fluxo para recém-nascido

  • 0 m+

Agarrar fácil devido à válvula exclusiva na tetina

A válvula exclusiva da tetina contrai-se de acordo com o ritmo de alimentação do seu bebé. O leite fluirá ao ritmo definido pelo bebé, para minimizar a ingestão excessiva, o bolçar, arrotos e gases.

Eficácia clinicamente comprovada na redução significativa da agitação

Eficácia clinicamente comprovada na redução significativa da agitação

Sono e nutrição são vitais para a saúde e a felicidade do seu bebé. Foi efectuado um estudo clínico aleatório para definir se o design dos biberões afecta o "comportamento infantil". No caso do biberão clássico da Philips Avent, foi demonstrado que este reduz significativamente a agitação em aproximadamente 28 minutos por dia quando comparado com o biberão de referência (46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se especialmente durante a noite.**

Forma ergonómica para o máximo conforto

Forma ergonómica para o máximo conforto

Devido ao seu formato exclusivo, o biberão é fácil de segurar e de agarrar em qualquer direção para proporcionar o máximo conforto, mesmo para as mãos pequeninas do bebé.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

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4.3

de 5

60

Críticas

81%

recomendam este produto

03/08/2021

España

España

excelente producto

En primer lugar, para mi como madre el hecho de tener a un bebé que llora desesperadamente por la noche ( algo tan natural de nuestros pequeños la cual es su forma de llamar nuestra atención) veo que el biberón que nos presenta Philips Avent es una forma de calmar los cólicos que suelen tener muchas veces nuestros pequeños y por ende una manera de pasar y disfrutar de nuestros hijos en su etapa tan bonita y a la vez compleja y de mucho agobio si no tenernos esas herramientas tan necesarias para poder combatir sus dificultades y tan necesarias para su convivencia. Su composición exterior y el moldeado permite que el pequeña pueda agarrarlo más fácilmente y su chupete se adapta a la boca del bebé muy bien y no desprende gotas de leche al moverlo o caerse.

Pontos positivos

composición y el agarre del chupete que reduce los cólicos del bebé

Pontos negativos

de momentos nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos

Data de utilização 2020-07-03

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos

Data de utilização 2020-07-03

01/08/2021

España

España

Mi bebé no traga aire con Anticolic Philips AVENT

Me encanta el biberón Anticolic Philips Avent y a mi bebé también. Descansa mucho mejor desde que lo estoy usando al tragar menos aire en las tomas y la tetina le gusta más.

Pontos positivos

El aire entra en el bibi pero no en el bebé.

Pontos negativos

De momento nada en contra.

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Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos

Data de utilização 2021-06-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos

Data de utilização 2021-06-30

31/07/2021

España

España

Encantada

Estoy encantada, mi bebe le gusta mucho, de todos los bibes que tiene es el que mas le gusta! Comprare de esta marca para facilitarle la ingesta. Os recomiendo 100%

Pontos positivos

Si

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Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos

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Avisos legais

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

  2. Um estudo clínico demonstrou que, às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Avent apresentavam menos cólicas do que os bebés alimentados com biberões de outras marcas líder, especialmente à noite.