Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
O nosso biberão Classic recebe a confiança das mães há 30 anos e continua a ser a escolha preferida de muitas mães. Concebido para uma experiência de alimentação agradável e simples, a sua eficácia na redução de cólicas e desconforto foi clinicamente comprovada.*
2 biberões
260 ml
Tetina de Fluxo Lento
1 m+
A válvula exclusiva da tetina contrai-se de acordo com o ritmo de alimentação do seu bebé. O leite fluirá ao ritmo definido pelo bebé, para minimizar a ingestão excessiva, o bolçar, arrotos e gases.
Sono e nutrição são vitais para a saúde e a felicidade do seu bebé. Foi efectuado um estudo clínico aleatório para definir se o design dos biberões afecta o "comportamento infantil". No caso do biberão clássico da Philips Avent, foi demonstrado que este reduz significativamente a agitação em aproximadamente 28 minutos por dia quando comparado com o biberão de referência (46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se especialmente durante a noite.**
Devido ao seu formato exclusivo, o biberão é fácil de segurar e de agarrar em qualquer direção para proporcionar o máximo conforto, mesmo para as mãos pequeninas do bebé.
4.3
de 5
126
Críticas
87%
recomendam este produto
Odin29
11/12/2020
España
Parte da promoção
Buenisimo
Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo
Pontos positivos
Tetina,ancho,fácil limpieza
Pontos negativos
Nda
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos
Data de utilização 2020-11-11
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos
Data de utilização 2020-11-11
Probadora_tester
11/12/2020
España
Parte da promoção
Avent anti-colic
Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos
Data de utilização 2020-11-11
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos
Data de utilização 2020-11-11
Caspau
10/12/2020
España
Parte da promoção
Biberón anticólicod
Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.
Pontos positivos
Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente
Pontos negativos
Dificil encontrar recambios tetina
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos
Data de utilização 2020-11-10
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos
Data de utilização 2020-11-10
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011
Um estudo clínico demonstrou que, às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Avent apresentavam menos cólicas do que os bebés alimentados com biberões de outras marcas líder, especialmente à noite.