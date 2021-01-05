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É seguro utilizar peças de produtos Philips Avent descoloradas?
As pegas de aprendizagem da Philips Avent são compatíveis com todos os biberões e copos?
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Os meus produtos de alimentação a biberão Philips Avent são compatíveis entre si?
Os biberões Philips Avent são adequados para o congelador?
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