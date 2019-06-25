ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Armazenamento de alimentos ideal para casa e em viagem
  • Armazenamento de alimentos ideal para casa e em viagem
  • Armazenamento de alimentos ideal para casa e em viagem
  • Armazenamento de alimentos ideal para casa e em viagem
  • Armazenamento de alimentos ideal para casa e em viagem
  • Armazenamento de alimentos ideal para casa e em viagem

Philips AventCopo de armazenamento de alimentos

SCF721/20

4.3
| (169) Críticas | 89% recomendam este produto
Armazenamento de alimentos ideal para casa e em viagem
Os copos de armazenamento de alimentos Philips Avent são versáteis, fáceis de utilizar e concebidos para crescer com o seu bebé. Os copos são ideais para armazenar alimentos em casa e em viagem.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Produtos compatíveis
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Bomba tira-leite

SCF395/01

Bomba tira-leite elétrica

Bomba tira-leite elétrica

SCF395/31

Bomba tira-leite elétrica Advance

Bomba tira-leite elétrica Advance

SCF391/11

Com tampa à prova de derrames

Armazenamento de alimentos ideal para casa e em viagem

  • Conjunto

Para um armazenamento e transporte seguros

Para um armazenamento e transporte seguros

Os copos de armazenamento Philips Avent possuem uma tampa hermética que permitem o armazenamento e transporte seguros.

Datas e conteúdos fáceis de identificar

Datas e conteúdos fáceis de identificar

Para identificar facilmente datas e conteúdos.

Frigorífico e congelador organizados

Frigorífico e congelador organizados

Para um frigorífico e um congelador organizados.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

169

Críticas

89%

recomendam este produto

25/06/2019

Portugal

Portugal

Muito prático

Comprei para de aqui a uns meses guardar a papinha ou a fruta do meu bebé, neste momento uso para comgelar leite materno

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF721/20 Copo de armazenamento de alimentos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF721/20 Copo de armazenamento de alimentos

19/06/2017

Portugal

Portugal

Excelentes

Perfeitos para armazenar as sopas, papas, purés, refeições completas dos bebés, facilmente até aos 2 a 3 anos de idade, usando os potes de 240ml.

Esta avaliação foi feita para SCF721/20 Copo de armazenamento de alimentos

Esta avaliação foi feita para SCF721/20 Copo de armazenamento de alimentos

21/05/2021

España

España

Estupendos

Al tener varios tamaños, puedo almacenar para mis dos bebés ya que uno come algo más que el otro y así no equivocarme. Son perfectos ya que cierran muy bien si miedo a que se viertan. También se puede escribir en ellos y facilita la fecha si se congelan al igual que lo que se congela. La cuchara es perfecto para para mi bebé al ser de silicona. Es fácil de llevar también por el motivo de que cierra. Perfectamente y se pueden calentar sin problemas. Muy buen producto. Muy satisfecha con él.

Pontos positivos

Todo lo anteriormente dicho

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF721/20 Vaso de almacenamiento

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF721/20 Vaso de almacenamiento

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 