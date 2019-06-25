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Conjunto
Os copos de armazenamento Philips Avent possuem uma tampa hermética que permitem o armazenamento e transporte seguros.
Para identificar facilmente datas e conteúdos.
Para um frigorífico e um congelador organizados.
4.3
de 5
169
Críticas
89%
recomendam este produto
Costa611
25/06/2019
Portugal
Muito prático
Comprei para de aqui a uns meses guardar a papinha ou a fruta do meu bebé, neste momento uso para comgelar leite materno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF721/20 Copo de armazenamento de alimentos
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JFA3
19/06/2017
Portugal
Excelentes
Perfeitos para armazenar as sopas, papas, purés, refeições completas dos bebés, facilmente até aos 2 a 3 anos de idade, usando os potes de 240ml.
Esta avaliação foi feita para SCF721/20 Copo de armazenamento de alimentos
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Mggd
21/05/2021
España
Parte da promoção
Estupendos
Al tener varios tamaños, puedo almacenar para mis dos bebés ya que uno come algo más que el otro y así no equivocarme. Son perfectos ya que cierran muy bien si miedo a que se viertan. También se puede escribir en ellos y facilita la fecha si se congelan al igual que lo que se congela. La cuchara es perfecto para para mi bebé al ser de silicona. Es fácil de llevar también por el motivo de que cierra. Perfectamente y se pueden calentar sin problemas. Muy buen producto. Muy satisfecha con él.
Pontos positivos
Todo lo anteriormente dicho
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Esta avaliação foi feita para SCF721/20 Vaso de almacenamiento
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.