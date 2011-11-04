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Descontinuado

Philips AventColher de aprendizagem personalizável 6 m+ da Avent

SCF722/00

4.5
| (13) Críticas | 92% recomendam este produto
Incentiva a alimentação através da aprendizagem divertida
A colher de aprendizagem personalizável da Philips Avent foi concebida especificamente para ajudar a sua criança a aprender a alimentar-se autonomamente. Esta tem uma pega e uma ponta flexíveis que pode personalizar de acordo com as capacidades e necessidades de desenvolvimento da criança ao longo do seu crescimento.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Ajuda a criança a desenv. capacid. p/ se alimentar autonomamente

Incentiva a alimentação através da aprendizagem divertida

Primeira colher de alimentação autónoma da criança

Pega e ponta da colher personalizáveis

Adaptado às capacidades e às fases de desenvolvimento da alimentação da sua criança

Perfeita para mãos pequenas - alimentação autónoma

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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4.5

de 5

13

Críticas

92%

recomendam este produto

2
1

04/11/2011

France

France

petit cuillère approuvé par bébé !

La cuillère est assez longue, contrairement à certaine on ne s'en met pas partout sur les doigts! Pour mon fils elle est parfaite car elle n'est pas trop large ni trop profonde du coup il mange proprement! L'essayer c'est l'adopter ;)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF722/00 Cuillère d'apprentissage personnalisable Avent, 6m+

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16/02/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo prodotto che consiglio

Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile

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Esta avaliação foi feita para SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

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21/01/2017

Italia

Italia

Buon prodotto

Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.

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Esta avaliação foi feita para SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 