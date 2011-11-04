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Descontinuado
Adaptado às capacidades e às fases de desenvolvimento da alimentação da sua criança
4.5
de 5
13
Críticas
92%
recomendam este produto
emiluccia
04/11/2011
France
petit cuillère approuvé par bébé !
La cuillère est assez longue, contrairement à certaine on ne s'en met pas partout sur les doigts! Pour mon fils elle est parfaite car elle n'est pas trop large ni trop profonde du coup il mange proprement! L'essayer c'est l'adopter ;)
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Esta avaliação foi feita para SCF722/00 Cuillère d'apprentissage personnalisable Avent, 6m+
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elena66
16/02/2017
Italia
Comprador verificado
Ottimo prodotto che consiglio
Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile
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Esta avaliação foi feita para SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
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Sissy81
21/01/2017
Italia
Buon prodotto
Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.
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Esta avaliação foi feita para SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.