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Regista-te e recebe £10 de desconto
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Descontinuado
SCF762/00
340 ml
Palhinha, 18m+
3.1
de 5
39
Críticas
Mamma
29/05/2017
España
Muy lindo diseño
Es muy agradable a la vista pero muy difícil de abrirlo para llenarlo y despues cerrarlo tambien.. y en las intrucciones no explica bien tambien cuando lo desarmas para higienizarlo al sorbete despues no queda bien.? Agradeceria su respuesta gracias..
Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Vasos con sorbete
Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Vasos con sorbete
Lizette
06/11/2012
España
Hermoso y practic
Me encanto y a mi hijo más esta divino es práctico y fácil de usar ah y muy seguro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Vasos con sorbete
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Vasos con sorbete
jamcie
02/07/2014
Italia
ottimo
è un prodotto perfetto per i bimbi sopratttutto quando si è in viaggio ma anche dentro casa
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Tazze con cannuccia
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Tazze con cannuccia
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