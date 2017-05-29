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  • Tampa com rosca mantém a higiene da palhinha em viagem
  • Tampa com rosca mantém a higiene da palhinha em viagem
  • Tampa com rosca mantém a higiene da palhinha em viagem
  • Tampa com rosca mantém a higiene da palhinha em viagem
  • Tampa com rosca mantém a higiene da palhinha em viagem
  • Tampa com rosca mantém a higiene da palhinha em viagem

Descontinuado

Philips AventCopos com palhinha

SCF762/00

3.1
| (39) Críticas
Tampa com rosca mantém a higiene da palhinha em viagem
O copo com palhinha Philips Avent SCF762/00 é a solução ideal para uma criança em crescimento. É à prova de derrames e de fácil utilização, para a criança usar autonomamente com a tampa única de rosca e a possibilidade de desmontagem e limpeza completas.
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À prova de fugas, fácil para a criança utilizar autonomamente

Tampa com rosca mantém a higiene da palhinha em viagem

  • 340 ml

  • Palhinha, 18m+

Palhinha macia em silicone com válvula anti-derrames integrada

É fácil para a criança abrir e fechar a tampa, rodando-a

Tampa com rosca mantém a palhinha limpa

Especificações técnicas

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Críticas

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3.1

de 5

39

Críticas

29/05/2017

España

España

Muy lindo diseño

Es muy agradable a la vista pero muy difícil de abrirlo para llenarlo y despues cerrarlo tambien.. y en las intrucciones no explica bien tambien cuando lo desarmas para higienizarlo al sorbete despues no queda bien.? Agradeceria su respuesta gracias..

Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Vasos con sorbete

Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Vasos con sorbete

06/11/2012

España

España

Hermoso y practic

Me encanto y a mi hijo más esta divino es práctico y fácil de usar ah y muy seguro

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Vasos con sorbete

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Vasos con sorbete

02/07/2014

Italia

Italia

ottimo

è un prodotto perfetto per i bimbi sopratttutto quando si è in viaggio ma anche dentro casa

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Tazze con cannuccia

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF762/00 Tazze con cannuccia

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 