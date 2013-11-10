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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
340 ml
340 ml
12m+
Este copo sem bico permite beber por qualquer ponto do rebordo, exactamente como os copos dos adultos.
O design deste copo sem bico permite que os dentes cresçam de forma saudável.
Este copo sem bico inclui uma válvula única que é activada pelos lábios, para que o líquido só saia do copo quando a criança tem os lábios premidos contra o rebordo. Entre goles, a válvula fecha-se automaticamente, pelo que não terá de se preocupar com derrames ou sujidade.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Tomminbg
10/11/2013
Deutschland
Überragend!
Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
TMim
20/05/2020
Nederland
Kan niet kiezen welke kleur.
Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!
Esta avaliação foi feita para SCF784/00 Grote-mensenbeker
Esta avaliação foi feita para SCF784/00 Grote-mensenbeker
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
77% dos odontopediatras inquiridos concordam que este copo permite um desenvolvimento oral saudável (inquérito online independente, EUA, Abril de 2016)
72% dos odontopediatras inquiridos recomendariam a tecnologia activada pelos lábios (inquérito online independente, EUA, Abril de 2016)