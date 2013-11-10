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  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
  • Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos

Descontinuado

Philips AventCopo crescimento

SCF784/00

4
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos
Facilite a transição da sua criança de copos com válvula para copos abertos, sem confusão! A tecnologia activada pelos lábios permite que o líquido só saia do copo quando a criança tem os lábios premidos contra o rebordo.
Ver todos os benefícios
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brand recommended by moms worldwide1

O copo de transição ideal para crianças em crescimento

Ajuda na transição, enquanto aprende a beber como os adultos

  • 340 ml

  • 340 ml

  • 12m+

Beber por qualquer ponto do rebordo, tal como nos copos abertos

Beber por qualquer ponto do rebordo, tal como nos copos abertos

Este copo sem bico permite beber por qualquer ponto do rebordo, exactamente como os copos dos adultos.

Permite um desenvolvimento oral saudável*

Permite um desenvolvimento oral saudável*

O design deste copo sem bico permite que os dentes cresçam de forma saudável.

Tecnologia activada pelos lábios

Tecnologia activada pelos lábios

Este copo sem bico inclui uma válvula única que é activada pelos lábios, para que o líquido só saia do copo quando a criança tem os lábios premidos contra o rebordo. Entre goles, a válvula fecha-se automaticamente, pelo que não terá de se preocupar com derrames ou sujidade.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
2
1

10/11/2013

Deutschland

Deutschland

Überragend!

Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher

20/05/2020

Nederland

Nederland

Kan niet kiezen welke kleur.

Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!

Esta avaliação foi feita para SCF784/00 Grote-mensenbeker

Esta avaliação foi feita para SCF784/00 Grote-mensenbeker

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 77% dos odontopediatras inquiridos concordam que este copo permite um desenvolvimento oral saudável (inquérito online independente, EUA, Abril de 2016)

  2. 72% dos odontopediatras inquiridos recomendariam a tecnologia activada pelos lábios (inquérito online independente, EUA, Abril de 2016)