Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
SCF796/02
Copo com palhinha
200 ml
9 m+
Embalagem de 1
Aprender a beber de forma independente é um passo fundamental no desenvolvimento de um bebé. Apoiamos esta aprendizagem do bebé, até saber beber sozinho, facilitando a transição do peito ou biberão para o copo. Ao trabalharmos com profissionais de saúde, as nossas diferentes soluções com tetinas, bicos suaves e rígidos ou palhinhas acompanham o desenvolvimento da criança e estimulam as suas capacidades motoras e de beber recém-adquiridas. As nossas soluções de alta qualidade são desenvolvidas a pensar na conveniência e na higiene.
As pegas integradas do copo têm um design ergonómico, ajudando as mãos pequenas a segurar o copo. A palhinha macia e flexível é suave para as gengivas. Sendo leve e tamanho pequeno, este copo é ideal para aprender a beber com palhinha.
A parte inferior da palhinha está curvada para que a palhinha chegue facilmente ao líquido, o que permite beber numa posição natural.
3.9
de 5
122
Críticas
Stealebea
21/11/2022
Italia
Parte da promoção
Prodotto molto bello e funzionale
Prodotto molto bello ,funzionale con la cannuccia ...mia figlia lo adora e quando usciamo è sempre il nostro alleato in borsa
Pontos positivos
Bello e comodo
Pontos negativos
Nessuno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia
26/04/2021
Italia
Parte da promoção
Molto pratica
Borraccia molto pratica e sicura, mio figlio ne è andato matto. Il bambino riesce a bere autonomamente e senza pericolo che si sbrodoli. Prodotto molto valido e pratico
Pontos positivos
Pratico
Pontos negativos
Serbatoio piccolo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia
28/12/2019
Italia
Comprador verificado
Buon prodotto
Ho la tazza in versione viola/blu e molto carina ,con la impugnatura ergonomica e molto comoda.Si smonta facilmente e si può lavare in lavastoviglie. Cannuccia è di silicone morbido che aiuta di evitare piccoli incidenti ,poi dotata di valvola a prova di fuoriuscite.Coperchio rotante molto utile nel utilizzo tazze fuori casa e anche per rispettare igiene. La struttura della tazza e molto solida e superato la prova di diversi urti.Nella borsa meglio trasportare in posizione orizzontale perché anche se chiusa bene tende a perdere qualche goccia. Bambino piccolo ha difficoltà di chiudere il tappo. Ma tutto sommato un buon prodotto di Avent.
Pontos positivos
Materiale di buona qualità, desing carino e divertente,
Pontos negativos
Perde pochi gocce di aqua
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90% dos 200 odontopediatras inquiridos concorda que o design do nosso copo com palhinha permite um desenvolvimento oral saudável. 89% concorda que beber por uma palhinha exercita os músculos da boca, desenvolvendo a força bucal (pesquisa apenas do sector, EUA, Abril de 2016). Desenvolvida com pediatras terapeutas da fala, dentistas, ergonomistas e parteiras.