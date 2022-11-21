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  • Permite um desenvolvimento oral saudável*
  • Permite um desenvolvimento oral saudável*
  • Permite um desenvolvimento oral saudável*
  • Permite um desenvolvimento oral saudável*
  • Permite um desenvolvimento oral saudável*
  • Permite um desenvolvimento oral saudável*

Philips AventCopo de aprendizagem

SCF796/02

3.9
| (122) Críticas
Permite um desenvolvimento oral saudável*
Devido à forma arredondada, o copo com palhinha Philips Avent é a escolha ideal para crianças em crescimento, e permite um desenvolvimento oral saudável. O nosso melhor copo de aprendizagem, desenvolvido por especialistas.*
Ver todos os benefícios
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Design de válvula antifuga para prevenir derrames

Permite um desenvolvimento oral saudável*

  • Copo com palhinha

  • 200 ml

  • 9 m+

  • Embalagem de 1

Os copos Philips Avent acompanham o desenvolvimento do seu bebé

Aprender a beber de forma independente é um passo fundamental no desenvolvimento de um bebé. Apoiamos esta aprendizagem do bebé, até saber beber sozinho, facilitando a transição do peito ou biberão para o copo. Ao trabalharmos com profissionais de saúde, as nossas diferentes soluções com tetinas, bicos suaves e rígidos ou palhinhas acompanham o desenvolvimento da criança e estimulam as suas capacidades motoras e de beber recém-adquiridas. As nossas soluções de alta qualidade são desenvolvidas a pensar na conveniência e na higiene.

Pegas ergonómicas e palhinha macia — ideal para bebés

As pegas integradas do copo têm um design ergonómico, ajudando as mãos pequenas a segurar o copo. A palhinha macia e flexível é suave para as gengivas. Sendo leve e tamanho pequeno, este copo é ideal para aprender a beber com palhinha.

A palhinha inferior está curvada, para beber facilmente até à última gota

A palhinha inferior está curvada, para beber facilmente até à última gota

A parte inferior da palhinha está curvada para que a palhinha chegue facilmente ao líquido, o que permite beber numa posição natural.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

122

Críticas

21/11/2022

Italia

Italia

Prodotto molto bello e funzionale

Prodotto molto bello ,funzionale con la cannuccia ...mia figlia lo adora e quando usciamo è sempre il nostro alleato in borsa

Pontos positivos

Bello e comodo

Pontos negativos

Nessuno

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia

26/04/2021

Italia

Italia

Molto pratica

Borraccia molto pratica e sicura, mio figlio ne è andato matto. Il bambino riesce a bere autonomamente e senza pericolo che si sbrodoli. Prodotto molto valido e pratico

Pontos positivos

Pratico

Pontos negativos

Serbatoio piccolo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia

28/12/2019

Italia

Italia

Comprador verificado

Buon prodotto

Ho la tazza in versione viola/blu e molto carina ,con la impugnatura ergonomica e molto comoda.Si smonta facilmente e si può lavare in lavastoviglie. Cannuccia è di silicone morbido che aiuta di evitare piccoli incidenti ,poi dotata di valvola a prova di fuoriuscite.Coperchio rotante molto utile nel utilizzo tazze fuori casa e anche per rispettare igiene. La struttura della tazza e molto solida e superato la prova di diversi urti.Nella borsa meglio trasportare in posizione orizzontale perché anche se chiusa bene tende a perdere qualche goccia. Bambino piccolo ha difficoltà di chiudere il tappo. Ma tutto sommato un buon prodotto di Avent.

Pontos positivos

Materiale di buona qualità, desing carino e divertente,

Pontos negativos

Perde pochi gocce di aqua

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF796/02 Tazze con cannuccia

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90% dos 200 odontopediatras inquiridos concorda que o design do nosso copo com palhinha permite um desenvolvimento oral saudável. 89% concorda que beber por uma palhinha exercita os músculos da boca, desenvolvendo a força bucal (pesquisa apenas do sector, EUA, Abril de 2016). Desenvolvida com pediatras terapeutas da fala, dentistas, ergonomistas e parteiras.