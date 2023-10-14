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  • Permite um desenvolvimento oral saudável*
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Philips AventCopos com palhinha

SCF798/02

4.1
| (279) Críticas | 83% recomendam este produto
Permite um desenvolvimento oral saudável*
Devido à forma arredondada, o copo com palhinha Philips Avent Bendy é a escolha ideal para crianças activas e em crescimento, e permite um desenvolvimento oral saudável. Desenvolvido com especialistas para o tornar no nosso melhor copo com palhinha.*
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Design de válvula antifuga para prevenir derrames

Permite um desenvolvimento oral saudável*

  • Copos com palhinha Bendy

  • 300 ml/10 oz

  • 12m+

  • Embalagem de 1

Os copos Philips Avent acompanham o desenvolvimento do seu bebé

Aprender a beber de forma independente é um passo fundamental no desenvolvimento de um bebé. Apoiamos esta aprendizagem do bebé, até saber beber sozinho, facilitando a transição do peito ou biberão para o copo. Ao trabalharmos com profissionais de saúde, as nossas diferentes soluções com tetinas, bicos suaves e rígidos ou palhinhas acompanham o desenvolvimento da criança e estimulam as suas capacidades motoras e de beber recém-adquiridas. As nossas soluções de alta qualidade são desenvolvidas a pensar na conveniência e na higiene.

Forma arredondada e textura antideslizante, para facilitar o agarrar

O copo de 300 ml (10 oz) tem o tamanho perfeito para manter a sua criança hidratada ao longo do dia e durante os períodos de actividade. O design da tampa articulada mantém a palhinha limpa quando não está em casa. A forma arredondada e a textura antideslizante tornam o copo fácil de agarrar e de segurar para as mãos pequenas das crianças, permitindo que o seu bebé desenvolva capacidades para beber sozinho de forma confiante.

A palhinha inferior está dobrada para beber facilmente até à última gota

A palhinha inferior está dobrada para beber facilmente até à última gota

A parte inferior da palhinha está dobrada para que a palhinha chegue facilmente ao líquido, o que permite beber numa posição natural.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.1

de 5

279

Críticas

83%

recomendam este produto

14/10/2023

Portugal

Portugal

Produto excelente na aprendizagem da criança

Produto que ajudo em muito na aprendizagem da criança em aprender a beber por palhinha e na sucção e ainda na transição de copo de bebé para copo de criança. Adorei o produto e a criança ainda mais, não larga a sua garrafa, só bebe pela garrafa.

Pontos positivos

Tamanho perfeito, ergonomia bastante boa, ótima qualidade de material, cor bonita.

Pontos negativos

Nada a registar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF798/01 Copo com palhinha

Sim, recomendo este produto

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09/10/2023

Portugal

Portugal

Excelente

O meu filho tem 2 anos e as vezes beber agua era complicado pois nao queria ou então a inclinação do copo nao permitia que ele.conseguiste beber agua desde que experimentei este mudou completamente pois tem o disigne bonito muito atraente para as criança e como a palhinha dentro e curvada permite beberem a agua ate ao fim mesmo com o copo as vezes nao na melhor posição. Como mae recomendo esta copo e simplesmente maravilhoso, ja tenho 1 em casa e outro na creche Ele adora

Pontos positivos

Conseguem beber ate ao fim sem problema

Pontos negativos

nao tem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF798/01 Copo com palhinha

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02/10/2023

Portugal

Portugal

Praticidade

O copo tem um sistema perfeito para aquelas crianças mais traquinas. O sistema da palhinha em não deixar verter líquidos é muito bom! A minha filha adora, primeiro por ser côderosa como ela diz, depois por ser fácil e bastante prático p ela utilizar sozinha sem medo de derramar tudo

Pontos positivos

Sistema que não deixa verter liquido

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90% dos 200 odontopediatras inquiridos concorda que o design do nosso copo com palhinha permite um desenvolvimento oral saudável. 89% concorda que beber por uma palhinha exercita os músculos da boca, desenvolvendo a força bucal (pesquisa apenas do sector, EUA, Abril de 2016). Desenvolvida com pediatras terapeutas da fala, dentistas, ergonomistas e parteiras.