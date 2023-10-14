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Copos com palhinha Bendy
300 ml/10 oz
12m+
Embalagem de 1
Aprender a beber de forma independente é um passo fundamental no desenvolvimento de um bebé. Apoiamos esta aprendizagem do bebé, até saber beber sozinho, facilitando a transição do peito ou biberão para o copo. Ao trabalharmos com profissionais de saúde, as nossas diferentes soluções com tetinas, bicos suaves e rígidos ou palhinhas acompanham o desenvolvimento da criança e estimulam as suas capacidades motoras e de beber recém-adquiridas. As nossas soluções de alta qualidade são desenvolvidas a pensar na conveniência e na higiene.
O copo de 300 ml (10 oz) tem o tamanho perfeito para manter a sua criança hidratada ao longo do dia e durante os períodos de actividade. O design da tampa articulada mantém a palhinha limpa quando não está em casa. A forma arredondada e a textura antideslizante tornam o copo fácil de agarrar e de segurar para as mãos pequenas das crianças, permitindo que o seu bebé desenvolva capacidades para beber sozinho de forma confiante.
A parte inferior da palhinha está dobrada para que a palhinha chegue facilmente ao líquido, o que permite beber numa posição natural.
4.1
de 5
279
Críticas
83%
recomendam este produto
Mãe 77
14/10/2023
Portugal
Parte da promoção
Produto excelente na aprendizagem da criança
Produto que ajudo em muito na aprendizagem da criança em aprender a beber por palhinha e na sucção e ainda na transição de copo de bebé para copo de criança. Adorei o produto e a criança ainda mais, não larga a sua garrafa, só bebe pela garrafa.
Pontos positivos
Tamanho perfeito, ergonomia bastante boa, ótima qualidade de material, cor bonita.
Pontos negativos
Nada a registar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF798/01 Copo com palhinha
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF798/01 Copo com palhinha
Miranda 1988
09/10/2023
Portugal
Parte da promoção
Excelente
O meu filho tem 2 anos e as vezes beber agua era complicado pois nao queria ou então a inclinação do copo nao permitia que ele.conseguiste beber agua desde que experimentei este mudou completamente pois tem o disigne bonito muito atraente para as criança e como a palhinha dentro e curvada permite beberem a agua ate ao fim mesmo com o copo as vezes nao na melhor posição. Como mae recomendo esta copo e simplesmente maravilhoso, ja tenho 1 em casa e outro na creche Ele adora
Pontos positivos
Conseguem beber ate ao fim sem problema
Pontos negativos
nao tem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF798/01 Copo com palhinha
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF798/01 Copo com palhinha
Itda
02/10/2023
Portugal
Parte da promoção
Praticidade
O copo tem um sistema perfeito para aquelas crianças mais traquinas. O sistema da palhinha em não deixar verter líquidos é muito bom! A minha filha adora, primeiro por ser côderosa como ela diz, depois por ser fácil e bastante prático p ela utilizar sozinha sem medo de derramar tudo
Pontos positivos
Sistema que não deixa verter liquido
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF798/02 Copos com palhinha
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF798/02 Copos com palhinha
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90% dos 200 odontopediatras inquiridos concorda que o design do nosso copo com palhinha permite um desenvolvimento oral saudável. 89% concorda que beber por uma palhinha exercita os músculos da boca, desenvolvendo a força bucal (pesquisa apenas do sector, EUA, Abril de 2016). Desenvolvida com pediatras terapeutas da fala, dentistas, ergonomistas e parteiras.