Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
1 biberão
125 ml
Tetina de fluxo para recém-nascido
0 m+
A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando o biberão está na horizontal, permitindo que o bebé beba de forma mais natural, em posição vertical. Isto pode ajudar a reduzir o refluxo, facilitar a digestão e tornar a alimentação mais confortável para si e para o seu bebé.
A nossa válvula única AirFree™ afasta o ar da tetina, permitindo que o bebé engula menos ar enquanto bebe. Isto pode ajudar a reduzir problemas de alimentação comuns, tais como cólicas, refluxo e gases.
Estudos clínicos demonstraram que o biberão Philips Avent reduz as cólicas e a agitação*. Como? Uma válvula na tetina evita a acumulação de vácuo enquanto o bebé bebe, permitindo alimentar de forma ininterrupta. Isto pode ajudar a reduzir as cólicas, os gases, o bolçar e os arrotos.
4.6
de 5
121
Críticas
93%
recomendam este produto
ClaudiC
29/11/2021
Portugal
Parte da promoção
5 estrelas, adorei
Adorei e adoro! Cólicas nunca mais, pratico e fácil de lavar
Pontos positivos
Todas
Pontos negativos
Ser pequeno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™
Nocas
23/06/2020
Portugal
Parte da promoção
Excelente
Tetina confortável, o bebe não faz ingestão de ar.
Pontos positivos
Confortável na alimentação
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™
23/06/2020
Portugal
Parte da promoção
Excelente produto
O produto oferece muito conforto e facilidade na ingestão do leite. Reduziu as cólicas do meu bebé a 100%! Adoro
Pontos positivos
Mais conforto e menos cólicas
Pontos negativos
Não existem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
A válvula AirFree™ foi desenvolvida para ajudar o seu bebé a engolir menos ar. A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando na horizontal, para a amamentação na vertical. Reduzir o ar que um bebé ingere pode ajudar a simplificar problemas de alimentação comuns, como cólicas, gases e refluxo.
80% das mães concordaram que "o meu bebé teve menos problemas de alimentação" num teste independente em casa com um universo de 144 mães nos EUA em 2017
Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam uma tendência para menos cólicas em comparação com um biberão convencional e uma redução significativa da agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão de uma marca líder.
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro, agitação, gases e bolçar.