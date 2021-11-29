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Philips AventAnticólicas com abertura AirFree™

SCF810/14

4.6
| (121) Críticas | 93% recomendam este produto
Desenvolvida para reduzir as cólicas, os gases e o refluxo*
A válvula AirFree™ foi desenvolvida para ajudar o seu bebé a engolir menos ar. A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando na horizontal, para a amamentação na vertical. Reduzir o ar que um bebé ingere pode ajudar a simplificar problemas de alimentação comuns, como cólicas, gases e refluxo.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Produtos compatíveis
Aquecedor de biberões rápido renovado

Aquecedor de biberões rápido renovado

SCF355/00R1

Bloqueia o leite no interior, mantém o ar no exterior

Desenvolvida para reduzir as cólicas, os gases e o refluxo*

  • 1 biberão

  • 125 ml

  • Tetina de fluxo para recém-nascido

  • 0 m+

Bloqueia o leite no interior, mantém o ar fora, para fácil amamentação na vertical

Bloqueia o leite no interior, mantém o ar fora, para fácil amamentação na vertical

A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando o biberão está na horizontal, permitindo que o bebé beba de forma mais natural, em posição vertical. Isto pode ajudar a reduzir o refluxo, facilitar a digestão e tornar a alimentação mais confortável para si e para o seu bebé.

A tetina permanece sempre cheia de leite e não de ar

A tetina permanece sempre cheia de leite e não de ar

A nossa válvula única AirFree™ afasta o ar da tetina, permitindo que o bebé engula menos ar enquanto bebe. Isto pode ajudar a reduzir problemas de alimentação comuns, tais como cólicas, refluxo e gases.

Sistema anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas e agitação*

Sistema anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas e agitação*

Estudos clínicos demonstraram que o biberão Philips Avent reduz as cólicas e a agitação*. Como? Uma válvula na tetina evita a acumulação de vácuo enquanto o bebé bebe, permitindo alimentar de forma ininterrupta. Isto pode ajudar a reduzir as cólicas, os gases, o bolçar e os arrotos.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

121

Críticas

93%

recomendam este produto

29/11/2021

Portugal

Portugal

5 estrelas, adorei

Adorei e adoro! Cólicas nunca mais, pratico e fácil de lavar

Pontos positivos

Todas

Pontos negativos

Ser pequeno

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™

23/06/2020

Portugal

Portugal

Excelente

Tetina confortável, o bebe não faz ingestão de ar.

Pontos positivos

Confortável na alimentação

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF810/14 Anticólicas com abertura AirFree™

Sim, recomendo este produto

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23/06/2020

Portugal

Portugal

Excelente produto

O produto oferece muito conforto e facilidade na ingestão do leite. Reduziu as cólicas do meu bebé a 100%! Adoro

Pontos positivos

Mais conforto e menos cólicas

Pontos negativos

Não existem

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. A válvula AirFree™ foi desenvolvida para ajudar o seu bebé a engolir menos ar. A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando na horizontal, para a amamentação na vertical. Reduzir o ar que um bebé ingere pode ajudar a simplificar problemas de alimentação comuns, como cólicas, gases e refluxo.

  2. 80% das mães concordaram que "o meu bebé teve menos problemas de alimentação" num teste independente em casa com um universo de 144 mães nos EUA em 2017

  3. Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam uma tendência para menos cólicas em comparação com um biberão convencional e uma redução significativa da agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão de uma marca líder.

  4. O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro, agitação, gases e bolçar.