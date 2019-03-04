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Descontinuado

Philips AventAbertura AirFree™

SCF819/01

2.8
| (13) Críticas
Desenvolvida para reduzir as cólicas, os gases e o refluxo*
A nossa abertura exclusiva AirFree foi desenvolvida a para ajudar o seu bebé a engolir menos ar à medida que bebe, mantendo a tetina cheia de leite durante a amamentação. A redução da quantidade de ar que o seu bebé ingere ajuda nos problemas de amamentação comuns, como cólicas, refluxo e gases.
Ver todos os benefícios
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Desenvolvida para reduzir as cólicas, os gases e o refluxo*

  • 1 un.

Bloqueia o leite no interior, mantém o ar fora, para fácil amamentação na vertical

Bloqueia o leite no interior, mantém o ar fora, para fácil amamentação na vertical

A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando o biberão está na horizontal, permitindo que o bebé beba de forma mais natural, em posição vertical. Isto pode ajudar a reduzir o refluxo, facilitar a digestão e tornar a alimentação mais confortável para si e para o seu bebé.

A tetina permanece sempre cheia de leite e não de ar

A tetina permanece sempre cheia de leite e não de ar

A nossa válvula única AirFree™ afasta o ar da tetina, permitindo que o bebé engula menos ar enquanto bebe. Isto pode ajudar a reduzir problemas de alimentação comuns, tais como cólicas, refluxo e gases.

Fácil de limpar e de montar, pois a abertura AirFree™ é composta por apenas uma peça

Fácil de limpar e de montar, pois a abertura AirFree™ é composta por apenas uma peça

A abertura AirFree™ pode ser facilmente montada em qualquer biberão anticólicas Philips Avent e Classic+. Como a válvula é uma única peça, é muito fácil de limpar.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.8

de 5

13

Críticas

4

04/03/2019

France

France

Ravie

Un vrai bonheur de nourrir mon fils sans le stress des futurs petits maux car Depuis que je l’utilise mon fils n’a quasiment plus de coliques. Je ne pourrais plus m’en passer. Je recommande ce produit à 100% Une valve révolutionnaire, merci Philips.

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Esta avaliação foi feita para SCF819/01 Valve AirFree™

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17/11/2021

Nederland

Nederland

Geen krampjes meer!

Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg

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Esta avaliação foi feita para SCF819/01 AirFree™-ventiel

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20/05/2021

Nederland

Nederland

Lekt niet

Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!

Pontos negativos

Geen

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. A válvula AirFree™ foi desenvolvida para ajudar o seu bebé a engolir menos ar. A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando na horizontal, para a amamentação na vertical. Reduzir o ar que um bebé ingere pode ajudar a simplificar problemas de alimentação comuns, como cólicas, gases e refluxo.

  2. Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam uma tendência para menos cólicas em comparação com um biberão convencional e uma redução significativa da agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão de uma marca líder.

  3. O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro, agitação, gases e bolçar.