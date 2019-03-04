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Descontinuado
SCF819/01
1 un.
A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando o biberão está na horizontal, permitindo que o bebé beba de forma mais natural, em posição vertical. Isto pode ajudar a reduzir o refluxo, facilitar a digestão e tornar a alimentação mais confortável para si e para o seu bebé.
A nossa válvula única AirFree™ afasta o ar da tetina, permitindo que o bebé engula menos ar enquanto bebe. Isto pode ajudar a reduzir problemas de alimentação comuns, tais como cólicas, refluxo e gases.
A abertura AirFree™ pode ser facilmente montada em qualquer biberão anticólicas Philips Avent e Classic+. Como a válvula é uma única peça, é muito fácil de limpar.
2.8
de 5
13
Críticas
Alexiad21
04/03/2019
France
Ravie
Un vrai bonheur de nourrir mon fils sans le stress des futurs petits maux car Depuis que je l’utilise mon fils n’a quasiment plus de coliques. Je ne pourrais plus m’en passer. Je recommande ce produit à 100% Une valve révolutionnaire, merci Philips.
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Justbreehappy
17/11/2021
Nederland
Geen krampjes meer!
Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg
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MWit
20/05/2021
Nederland
Lekt niet
Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!
Pontos negativos
Geen
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
A válvula AirFree™ foi desenvolvida para ajudar o seu bebé a engolir menos ar. A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando na horizontal, para a amamentação na vertical. Reduzir o ar que um bebé ingere pode ajudar a simplificar problemas de alimentação comuns, como cólicas, gases e refluxo.
Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam uma tendência para menos cólicas em comparação com um biberão convencional e uma redução significativa da agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão de uma marca líder.
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro, agitação, gases e bolçar.