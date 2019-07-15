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Cozedura a vapor saudável
Cozer a vapor e liquid. num só copo
Fácil de utilizar e limpar
Consel./receit. para introd. de sólidos
Cozer a vapor é uma forma saudável de cozinhar. A nossa tecnologia exclusiva permite que o vapor circule para cima a partir de baixo, assegurando que todos os ingredientes são cozidos uniformemente sem ferver. Os benefícios, a textura, e os nutrientes da cozedura são mantidos na liquidificação.
Encontrará tudo o que precisa para preparar comida de bebé nutritiva num único jarro. Assim que os seus ingredientes estiverem cozidos a vapor, apenas precisa de levantar o jarro, invertê-lo e bloqueá-lo na devida posição. Em seguida, pode liquidificar de acordo com a consistência que desejar.
Desde fruta a legumes bem liquidificados, passando pela combinação de vários ingredientes – como carne, peixe e leguminosas – até à apresentação das texturas com pedaços. O nosso combinado 2 em 1 para comida de bebé saudável ajuda a preparar comida variada para todas as fases de alimentação.
4.1
de 5
223
Críticas
83%
recomendam este produto
steffikonkel
15/07/2019
Portugal
Uma ajuda indispensável para o dia a dia com bebês
O combinado cozinha rapido qualquer alimento e rela apenas a rodar o botão. A cozinha mantém se limpa e a comida pode ser servida em poucos minutos sem grande trabalho. Fui sem dúvida um bom investimento.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF870/20 Combinado 2 em 1 p/comida bebé saudável
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VIVIKO
12/07/2021
España
Comprador verificado
exelente producto
cuece rapido, los alimentos quedan bien cocidos y la batidora es muy buena, los alimentos quedan muy bien batidos.
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Esta avaliação foi feita para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
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bellariel
02/09/2014
España
Comprador verificado
todo un descubrimiento
Me ha sorprendido lo fácil que es de usar, lo bien que se limpia y lo rápido que es. Una gran compra.
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Esta avaliação foi feita para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.