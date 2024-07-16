O robot não ocupa muito espaço e é fácil de usar, fica bonito na bancada da cozinha. O produto vem bem embalado. Coze bem os alimentos a vapor e liquidifica bem os alimentos, o preparado dá bem para 4 refeições de um bebe com indica a publicidade. É fácil funcionar com a maquina, é so seguir o livro de receitas ou ate a aplicação para telemóvel. Basicamente é so colocar a agua no reservatório para cozer a vapor, e colocar no copo os ingredientes que desejamos ou indica na receita cortado em pedaços pequenos para facilitar a cozedura e colocar o tempo e já está, depois emite um som a avisar que acabou a cozedura e é só virar o copo ao contrario e liquidificar, fácil e pratico. Se sobrar comida trás um recipiente para colocar a comida e congelar, e depois é só colocar esse recipiente outra vez no robot que ele descongela a comida. Se guardar no frigorifico depois a maquina também dá só para aquecer a comida. E como trabalha a vapor as comidas são muito saudáveis. O meu filho gostou muito das comidas que fiz para ele. A limpeza também é fácil, é só colocar o copo e a lamina na maquina de lavar a loiça :)