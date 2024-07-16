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Cozedura a vapor
Coze a vapor e liquidifica no mesmo copo
Descongela e aquece rápidamente
Fácil de utilizar e limpar
Consel./receit. para introd. de sólidos
Cozer a vapor é uma forma saudável de cozinhar. A nossa tecnologia exclusiva permite que o vapor circule para cima a partir de baixo, assegurando que todos os ingredientes são cozidos uniformemente sem ferver. Os benefícios, a textura, e os nutrientes da cozedura são mantidos na liquidificação.
Encontrará tudo o que precisa para preparar comida de bebé nutritiva num único jarro. Assim que os seus ingredientes estiverem cozidos a vapor, apenas precisa de levantar o jarro, invertê-lo e bloqueá-lo na devida posição. Em seguida, pode liquidificar de acordo com a consistência que desejar.
Desde fruta a legumes liquidificados muito finamente, passando pela combinação de vários ingredientes, como carne, peixe e leguminosas, e terminando nas refeições com pedaços. O nosso combinado 4 em 1 para preparar comida de bebé de forma saudável acompanha todas as etapas do percurso.
4.2
de 5
469
Críticas
83%
recomendam este produto
Rita23D
16/07/2024
Portugal
Comprador verificado
Produto multifuncional
A melhor compra dos últimos tempos. Em 20/30 minutos tenho os legumes/fruta cozida e triturada. Super fácil de manusear e limpar. Recomendo a 100% !
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Premium SCF883/01 Robot comida para bebé 4 em 1
Sim, recomendo este produto
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RsilvaPRT
15/11/2021
Portugal
Parte da promoção
Convencido ao primeiro dia!
Com um bebê de 1 ano , tempo livre é algo precioso. E naturalmente também nos focamos muito na qualidade da alimentação do nosso filho. Este combinado da Philips, de uma certa forma , consegue aliar esses dois requisitos num só. A facilidade de utilização juntamente com a possibilidade de cozinhar a vapor , triturar e servir num único utensílio ganhou-nos imenso tempo tanto na preparação como na limpeza . A capacidade adicional de congelar a sopa facilmente também é um bónus bem-vindo em nome da gestão do tempo familiar. Depois de uns minutos para perceber o funcionamento conseguimos facilmente operar o utensílio e agora faz parte do nosso dia a dia. A possibilidade de triturar de forma personalizada permite-nos preparar sopas com granularidade diferente tornando os preparados diferentes e interessantes para o bebé (sim porque sabemos o quão esquisitos conseguem ser). De uma forma geral estamos mesmo muito satisfeitos com o produto e recomendamos a todos os pais recentes.
Pontos positivos
Prático e fácil de utilizar.
Pontos negativos
Quantidade limitada de sopa
Sim, recomendo este produto
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M.chapa
15/11/2021
Portugal
Parte da promoção
O produto é excelente
Recomendo a todos os papás. Dá para fazer inúmeras receitas saudáveis, descongelar, triturar, é fácil de usar
Pontos positivos
Prático, fácil, econômico
Pontos negativos
Um pouco confuso ao início
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel