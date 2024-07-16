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  • Cozer a vapor, misturar, descongelar e reaquecer
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Philips Avent PremiumRobot comida para bebé 4 em 1

SCF883/01

4.2
| (469) Críticas | 83% recomendam este produto
Cozer a vapor, misturar, descongelar e reaquecer
Compreendemos que a alimentação nutritiva é essencial para o desenvolvimento saudável do bebé. O combinado para preparar comida de bebé saudável da Philips Avent ajuda-o a preparar refeições caseiras saborosas, adaptadas ao desmame do bebé, de forma simples.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Criar várias refeições nutritivas para o bebé

Cozer a vapor, misturar, descongelar e reaquecer

  • Cozedura a vapor

  • Coze a vapor e liquidifica no mesmo copo

  • Descongela e aquece rápidamente

  • Fácil de utilizar e limpar

  • Consel./receit. para introd. de sólidos

Forma única de cozer a vapor para conservar os nutrientes

Forma única de cozer a vapor para conservar os nutrientes

Cozer a vapor é uma forma saudável de cozinhar. A nossa tecnologia exclusiva permite que o vapor circule para cima a partir de baixo, assegurando que todos os ingredientes são cozidos uniformemente sem ferver. Os benefícios, a textura, e os nutrientes da cozedura são mantidos na liquidificação.

Desde cozer a vapor a liquidificar, tudo num só copo prático

Desde cozer a vapor a liquidificar, tudo num só copo prático

Encontrará tudo o que precisa para preparar comida de bebé nutritiva num único jarro. Assim que os seus ingredientes estiverem cozidos a vapor, apenas precisa de levantar o jarro, invertê-lo e bloqueá-lo na devida posição. Em seguida, pode liquidificar de acordo com a consistência que desejar.

Desde purés a pedaços, para todas as etapas do percurso

Desde purés a pedaços, para todas as etapas do percurso

Desde fruta a legumes liquidificados muito finamente, passando pela combinação de vários ingredientes, como carne, peixe e leguminosas, e terminando nas refeições com pedaços. O nosso combinado 4 em 1 para preparar comida de bebé de forma saudável acompanha todas as etapas do percurso.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.2

de 5

469

Críticas

83%

recomendam este produto

16/07/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto multifuncional

A melhor compra dos últimos tempos. Em 20/30 minutos tenho os legumes/fruta cozida e triturada. Super fácil de manusear e limpar. Recomendo a 100% !

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Premium SCF883/01 Robot comida para bebé 4 em 1

Sim, recomendo este produto

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15/11/2021

Portugal

Portugal

Convencido ao primeiro dia!

Com um bebê de 1 ano , tempo livre é algo precioso. E naturalmente também nos focamos muito na qualidade da alimentação do nosso filho. Este combinado da Philips, de uma certa forma , consegue aliar esses dois requisitos num só. A facilidade de utilização juntamente com a possibilidade de cozinhar a vapor , triturar e servir num único utensílio ganhou-nos imenso tempo tanto na preparação como na limpeza . A capacidade adicional de congelar a sopa facilmente também é um bónus bem-vindo em nome da gestão do tempo familiar. Depois de uns minutos para perceber o funcionamento conseguimos facilmente operar o utensílio e agora faz parte do nosso dia a dia. A possibilidade de triturar de forma personalizada permite-nos preparar sopas com granularidade diferente tornando os preparados diferentes e interessantes para o bebé (sim porque sabemos o quão esquisitos conseguem ser). De uma forma geral estamos mesmo muito satisfeitos com o produto e recomendamos a todos os pais recentes.

Pontos positivos

Prático e fácil de utilizar.

Pontos negativos

Quantidade limitada de sopa

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15/11/2021

Portugal

Portugal

O produto é excelente

Recomendo a todos os papás. Dá para fazer inúmeras receitas saudáveis, descongelar, triturar, é fácil de usar

Pontos positivos

Prático, fácil, econômico

Pontos negativos

Um pouco confuso ao início

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel