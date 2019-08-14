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Descontinuado

Philips AventTermómetro de Bebé para Banho e Quarto

SCH550/00

3.1
| (128) Críticas
Temperatura exacta
Este termómetro digital mede a temperatura do quarto e do banho do bebé. Devido ao seu design, é também atractivo como brinquedo para o bebé brincar dentro de água.
Ver todos os benefícios

Flutua na água

Temperatura exacta

Leit. temp. precisas no banho e quarto

O termómetro digital para banho e quarto permite-lhe determinar convenientemente a temperatura ideal do banho e do quarto do seu bebé. O seu bebé sentir-se-á mais confortável no banho se a água estiver entre os 36,5 °C e os 38 °C. Uma temperatura igual ou superior a 39 °C é demasiado quente e o seu bebé pode sofrer uma queimadura! A uma temperatura ambiente de aprox. 18 °C, os bebés sentem-se mais confortáveis para dormir.

Obedece normas relev. brinquedos e seg.

Obedece normas relev. brinquedos e seg.

Os produtos estão de acordo com todas as normas e foram intensamente testados para garantir que respeitam estas normas e são totalmente seguros.

Flutua na água

Especificações técnicas

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Críticas

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3.1

de 5

128

Críticas

14/08/2019

Portugal

Portugal

Excelente

Muito eficaz tanto no banho como na temperatura do quarto

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Esta avaliação foi feita para SCH550/21 Termómetro de Bebé para Banho e Quarto

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Esta avaliação foi feita para SCH550/21 Termómetro de Bebé para Banho e Quarto

25/09/2017

Portugal

Portugal

Ótimo

Desing lindo, ajuda muito no banho, vc usa com segurança. O bebê gosta de brincar. Enfeita o quarto

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Esta avaliação foi feita para SCH550/00 Termómetro de Bebé para Banho e Quarto

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04/12/2016

España

España

Recomendable 100%

Funcionalidad, diseño e higiene excelentes. El biberón hermético, por lo que no hay fugas. El chupete muy higiénico por su material de silicona, además tiene un bonito diseño. El termómetro, excelente. Puede jugar con el sin peligo y es muy bonito.

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Esta avaliação foi feita para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé

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