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Descontinuado
SCH550/20
Flor azul
O termómetro digital para banho e quarto permite-lhe determinar convenientemente a temperatura ideal do banho e do quarto do seu bebé. O seu bebé sentir-se-á mais confortável no banho se a água estiver entre os 36,5 °C e os 38 °C. Uma temperatura igual ou superior a 39 °C é demasiado quente e o seu bebé pode sofrer uma queimadura! A uma temperatura ambiente de aprox. 18 °C, os bebés sentem-se mais confortáveis para dormir.
Os produtos estão de acordo com todas as normas e foram intensamente testados para garantir que respeitam estas normas e são totalmente seguros.
3.1
de 5
128
Críticas
AnaOliveira
14/08/2019
Portugal
Excelente
Muito eficaz tanto no banho como na temperatura do quarto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCH550/21 Termómetro de Bebé para Banho e Quarto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCH550/21 Termómetro de Bebé para Banho e Quarto
Tiger
25/09/2017
Portugal
Ótimo
Desing lindo, ajuda muito no banho, vc usa com segurança. O bebê gosta de brincar. Enfeita o quarto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCH550/00 Termómetro de Bebé para Banho e Quarto
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CarolHzS
04/12/2016
España
Recomendable 100%
Funcionalidad, diseño e higiene excelentes. El biberón hermético, por lo que no hay fugas. El chupete muy higiénico por su material de silicona, además tiene un bonito diseño. El termómetro, excelente. Puede jugar con el sin peligo y es muy bonito.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé
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