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Política de devolução de 30 dias
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1 biberão
125 ml
Tetina Flow 2
+0 m
A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.
A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.
Se o seu recém-nascido não estiver a obter leite suficiente ou se notar que está a ter dificuldades em conseguir extrair leite da tetina, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se o problema persistir, recomendamos que consulte um profissional de saúde.
4.7
de 5
229
Críticas
97%
recomendam este produto
Natas_13
26/01/2023
Portugal
Parte da promoção
Funcionalidade
Produto com melhor desempenho contra as colicas. Faz o que diz, Pequeno para transporte e pratico
Pontos positivos
Tetina sem ar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY670/01 Biberão Airfree 125ml, tetina T2
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY670/01 Biberão Airfree 125ml, tetina T2
Alexandra2023
26/01/2023
Portugal
Parte da promoção
Excelente produto para recém nascidos
Óptimo produto para recém nascidos tendo em conta o seu tamanho e a sua funcionalidade específica.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY670/01 Biberão Airfree 125ml, tetina T2
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY670/01 Biberão Airfree 125ml, tetina T2
Analita1984
17/01/2023
Portugal
Parte da promoção
Produto perfeito para recém nascidos
Produto anti cólicas ideal para recém-nascidos, quer pelo tamanho quer pelo elemento air free.
Pontos negativos
Não é uma desvantagem, mas gostaria de ter tido este produto nos primeiros meses do bebé.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY670/01 Biberão Airfree 125ml, tetina T2
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY670/01 Biberão Airfree 125ml, tetina T2
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
A tetina de resposta natural liberta leite apenas quando o bebé bebe ativamente. Os bebés conseguem beber, engolir e respirar ao seu ritmo natural, tal como no peito.