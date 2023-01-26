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  • Flui como uma mama, ajuda a reduzir os problemas de alimentação
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Philips Avent Natural ResponseBiberão com abertura AirFree

SCY670/00

4.7
| (229) Críticas | 97% recomendam este produto
Flui como uma mama, ajuda a reduzir os problemas de alimentação
Proporciona alimentações calmas e confortáveis. A tetina Natural Response suporta o ritmo de beber único do bebé, enquanto a abertura AirFree foi concebida para conferir proteção extra contra cólicas, gases e refluxo. É importante encontrar a tetina certa. Veja mais abaixo.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Uma tetina que funciona como um peito*

Flui como uma mama, ajuda a reduzir os problemas de alimentação

  • 1 biberão

  • 125 ml

  • Tetina Flow 2

  • +0 m

Pega natural da tetina, em forma de peito materno

Pega natural da tetina, em forma de peito materno

A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.

É importante encontrar a tetina com fluxo adequado

É importante encontrar a tetina com fluxo adequado

Se o seu recém-nascido não estiver a obter leite suficiente ou se notar que está a ter dificuldades em conseguir extrair leite da tetina, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se o problema persistir, recomendamos que consulte um profissional de saúde.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

229

Críticas

97%

recomendam este produto

26/01/2023

Portugal

Portugal

Funcionalidade

Produto com melhor desempenho contra as colicas. Faz o que diz, Pequeno para transporte e pratico

Pontos positivos

Tetina sem ar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY670/01 Biberão Airfree 125ml, tetina T2

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY670/01 Biberão Airfree 125ml, tetina T2

26/01/2023

Portugal

Portugal

Excelente produto para recém nascidos

Óptimo produto para recém nascidos tendo em conta o seu tamanho e a sua funcionalidade específica.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY670/01 Biberão Airfree 125ml, tetina T2

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17/01/2023

Portugal

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Produto perfeito para recém nascidos

Produto anti cólicas ideal para recém-nascidos, quer pelo tamanho quer pelo elemento air free.

Pontos negativos

Não é uma desvantagem, mas gostaria de ter tido este produto nos primeiros meses do bebé.

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. A tetina de resposta natural liberta leite apenas quando o bebé bebe ativamente. Os bebés conseguem beber, engolir e respirar ao seu ritmo natural, tal como no peito.