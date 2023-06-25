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1 biberão
260 ml
Tetina 3
Fluxo médio
A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.
A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.
Se o seu recém-nascido não estiver a obter leite suficiente ou se notar que está a ter dificuldades em conseguir extrair leite da tetina, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se o problema persistir, recomendamos que consulte um profissional de saúde.
4.7
de 5
232
Críticas
97%
recomendam este produto
nukinha
25/06/2023
Portugal
Parte da promoção
O produto oferece o melhor para o bébé
Na minha opinião este biberão é o melhor que aconteceu. O sistemas AirFree é excelente, no meu caso o bébé deixou de bolsar tanto pois engole menos ar enquanto mama e sobretudo respeita o timing de alimentação do bébé pois o leite só sai quando o bébé faz a sucção para não engolir tanto ar. Estou mesmo rendida!
Pontos positivos
O bébé mama de forma natural e ao seu ritmo, uma vez que o leite só é libertado mediante a sucção do bébé.
Pontos negativos
A meu ver a maior desvantagem deste biberão é que comparado com um biberão normal este tem mais um complemento para montar e limpar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY673/01 Biberão Airfree 260ml, tetina T3
Sim, recomendo este produto
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Tukytuky
20/06/2023
Portugal
Parte da promoção
Gostei muito do biberão
Porque o biberão é muito bom, fácil de levar e porque é de muito boa qualidade
Pontos positivos
Boa qualidade
Pontos negativos
Preço
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY673/01 Biberão Airfree 260ml, tetina T3
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RBGS
20/06/2023
Portugal
Parte da promoção
Biberão cumpre as expectativas
Ótimo, o nosso bebé ficou com muito menos cólicas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY673/01 Biberão Airfree 260ml, tetina T3
Sim, recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
A tetina Natural Response liberta leite apenas quando o bebé bebe ativamente. Os bebés conseguem beber, engolir e respirar ao seu ritmo natural, tal como no peito.