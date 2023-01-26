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1 biberão
125 ml
Tetina Flow 2
0 m+
A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.
A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.
Se o seu recém-nascido não estiver a obter leite suficiente ou se notar que está a ter dificuldades em conseguir extrair leite da tetina, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se o problema persistir, recomendamos que consulte um profissional de saúde.
4.7
de 5
228
Críticas
98%
recomendam este produto
ANARQ
26/01/2023
Portugal
Parte da promoção
Ótimo para qualquer situação
Pelo seu tamanho, é um biberão de fácil uso em qualquer situação, quer em casa, ou em passeio.
Pontos positivos
Pequeno e ajustável as necessidades de consumo do bebé
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900/01 Biberão 125ml, tetina T2
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900/01 Biberão 125ml, tetina T2
Alexandra2022
22/01/2023
Portugal
Parte da promoção
Óptimo para recém nascidos
Óptimo produto para recém nascidos devido às suas dimensões e peso. Fácil utilização.
Pontos positivos
Dimensões
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900/01 Biberão 125ml, tetina T2
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900/01 Biberão 125ml, tetina T2
Analita1984
17/01/2023
Portugal
Parte da promoção
Perfeito para leite a bebés pequenos ou água
Biberon com um bom design (mantém o design anterior mas muda o tipo de letra e cor do seu antecedente). Tem o tamanho perfeito para dar leite a bebés pequenos ou água a bebés maiores. A tetina é super moldável com uma reentrância na zona da saída do leite e não verte. A tampa tem umas perfurações que não deixam verter líquido mas permitem o arejamento da tetina.
Pontos positivos
Tetina super moldável, suave, a meu ver a mais semelhante com o peito.
Pontos negativos
Inicialmente a bebé recusou a tetina (estava habituada a uma de uma gama mais antiga - mais rígidas, e tivemos de começar a adaptação com água.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900/01 Biberão 125ml, tetina T2
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900/01 Biberão 125ml, tetina T2
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011