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  • Suporta o ritmo de consumo individual do bebé
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  • Suporta o ritmo de consumo individual do bebé
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  • Suporta o ritmo de consumo individual do bebé
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Philips Avent Natural ResponseBiberão

SCY900/00

4.7
| (228) Críticas | 98% recomendam este produto
Suporta o ritmo de consumo individual do bebé
A tetina Natural Response liberta leite apenas quando o bebé bebe ativamente. Os bebés podem beber ao seu próprio ritmo, tal como no peito, o que faz com que seja fácil combinar a amamentação e a alimentação a biberão. É importante encontrar a tetina certa. Veja mais informações abaixo.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Uma tetina que funciona como um peito

Suporta o ritmo de consumo individual do bebé

  • 1 biberão

  • 125 ml

  • Tetina Flow 2

  • 0 m+

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.

Pega natural com tetina em forma de mama

Pega natural com tetina em forma de mama

A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.

É importante encontrar a tetina com fluxo adequado

É importante encontrar a tetina com fluxo adequado

Se o seu recém-nascido não estiver a obter leite suficiente ou se notar que está a ter dificuldades em conseguir extrair leite da tetina, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se o problema persistir, recomendamos que consulte um profissional de saúde.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

228

Críticas

98%

recomendam este produto

26/01/2023

Portugal

Portugal

Ótimo para qualquer situação

Pelo seu tamanho, é um biberão de fácil uso em qualquer situação, quer em casa, ou em passeio.

Pontos positivos

Pequeno e ajustável as necessidades de consumo do bebé

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900/01 Biberão 125ml, tetina T2

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900/01 Biberão 125ml, tetina T2

22/01/2023

Portugal

Portugal

Óptimo para recém nascidos

Óptimo produto para recém nascidos devido às suas dimensões e peso. Fácil utilização.

Pontos positivos

Dimensões

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900/01 Biberão 125ml, tetina T2

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900/01 Biberão 125ml, tetina T2

17/01/2023

Portugal

Portugal

Perfeito para leite a bebés pequenos ou água

Biberon com um bom design (mantém o design anterior mas muda o tipo de letra e cor do seu antecedente). Tem o tamanho perfeito para dar leite a bebés pequenos ou água a bebés maiores. A tetina é super moldável com uma reentrância na zona da saída do leite e não verte. A tampa tem umas perfurações que não deixam verter líquido mas permitem o arejamento da tetina.

Pontos positivos

Tetina super moldável, suave, a meu ver a mais semelhante com o peito.

Pontos negativos

Inicialmente a bebé recusou a tetina (estava habituada a uma de uma gama mais antiga - mais rígidas, e tivemos de começar a adaptação com água.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900/01 Biberão 125ml, tetina T2

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY900/01 Biberão 125ml, tetina T2

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011