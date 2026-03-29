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  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
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  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
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Descontinuado

Philips Avent Natural ResponseBiberão 260ml, deco coala, tetina T3

SCY903/67

4.7
| (382) Críticas | 97% recomendam este produto
Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
A tetina Natural Response liberta leite apenas quando o bebé succiona ativamente. Os bebés conseguem succionar, engolir e respirar ao seu ritmo natural, tal como no peito. O que faz com que seja fácil combinar a amamentação e a alimentação a biberão.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Uma tetina que funciona como o peito

Suporta o ritmo de sucção individual do bebé

  • 1 biberão

  • 260 ml

  • Tetina 3

  • Fluxo médio

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.

Pega natural com tetina em forma de mama

Pega natural com tetina em forma de mama

A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.

É importante encontrar a tetina com fluxo adequado

É importante encontrar a tetina com fluxo adequado

Se o seu recém-nascido não estiver a obter leite suficiente ou se notar que está a ter dificuldades em conseguir extrair leite da tetina, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se o problema persistir, recomendamos que consulte um profissional de saúde.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

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4.7

de 5

382

Críticas

97%

recomendam este produto

29/03/2026

Portugal

Portugal

Biberão

Super recomendo a utilização deste produto. Corresponde ao que produto.

Pontos positivos

Todas, leve e segura

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberão

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberão

29/03/2026

Portugal

Portugal

Biberão prático e

Este biberão é idêntico a mamã da mãe o que facilita a combinação do biberão com o dar a mamã. É muito prático ma medida em que é fácil de lavar, de fácil adaptação e reflete no escuro.

Pontos positivos

Fácil de lavar, adaptação rápida á retina, idêntico a mamã da mãe, brilha no escuro...

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27/03/2026

Portugal

Portugal

Excelente biberão para noites tranquilas

Escolhi esta classificação porque este biberão superou as minhas expectativas, especialmente durante a noite. O sistema Natural Response permite um fluxo mais natural, semelhante ao da amamentação, o que ajudou bastante na adaptação do bebé. Notei menos cólicas e menos desconforto após as mamadas, o que fez toda a diferença no descanso do bebé — e também no nosso! Gosto particularmente do design ergonómico, que é fácil de segurar, e do facto de ser simples de montar e limpar. Além disso, o material é resistente e transmite confiança. É claramente um produto pensado para o conforto do bebé e a praticidade dos pais. Recomendaria este biberão a pais que procuram uma solução eficaz, confortável e que respeite o ritmo natural do bebé, especialmente para uso noturno.

Pontos positivos

• Fluxo natural que respeita o ritmo do bebé • Ajuda a reduzir cólicas • Fácil de limpar e montar • Design ergonómico e resistente • Ideal para uso noturno

Pontos negativos

• Preço um pouco mais elevado comparado com outros biberões • Pode exigir alguma adaptação inicial dependendo do bebé

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Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberão

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011