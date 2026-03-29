O biberão superou completamente as minhas expectativas! É um biberão muito bem pensado, especialmente para mim que procura uma experiência mais natural para o meu bebé. A tetina com tecnologia Natural Response é incrível, pois liberta leite apenas quando o bebé suga ativamente, respeitando o seu ritmo natural. Outro ponto extremamente prático é o anel que brilha no escuro, perfeito para as mamadas noturnas. Evita acender luzes fortes e torna tudo muito mais tranquilo tanto para o meu bebé como para nós, pais. Além de tudo isto, notei uma redução do desconforto do bebé, graças à válvula anticólicas. A limpeza também é simples e o facto de ser livre de BPA dá ainda mais confiança. Resumindo, é um biberão de excelente qualidade, confortável, seguro e muito funcional. Voltaria a comprar sem dúvida!