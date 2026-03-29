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1 biberão
260 ml
Tetina de fluxo médio
3-6 m
A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.
A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.
Se o seu recém-nascido não estiver a obter leite suficiente ou se notar que está a ter dificuldades em conseguir extrair leite da tetina, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se o problema persistir, recomendamos que consulte um profissional de saúde.
Compreender as avaliações dos produtos
4.7
de 5
379
Críticas
97%
recomendam este produto
monteir07
29/03/2026
Portugal
Parte da promoção
Biberão
Super recomendo a utilização deste produto. Corresponde ao que produto.
Pontos positivos
Todas, leve e segura
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberão
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberão
Baby3
29/03/2026
Portugal
Parte da promoção
Biberão prático e
Este biberão é idêntico a mamã da mãe o que facilita a combinação do biberão com o dar a mamã. É muito prático ma medida em que é fácil de lavar, de fácil adaptação e reflete no escuro.
Pontos positivos
Fácil de lavar, adaptação rápida á retina, idêntico a mamã da mãe, brilha no escuro...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberão
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberão
Mfgv
27/03/2026
Portugal
Parte da promoção
Excelente biberão para noites tranquilas
Escolhi esta classificação porque este biberão superou as minhas expectativas, especialmente durante a noite. O sistema Natural Response permite um fluxo mais natural, semelhante ao da amamentação, o que ajudou bastante na adaptação do bebé. Notei menos cólicas e menos desconforto após as mamadas, o que fez toda a diferença no descanso do bebé — e também no nosso! Gosto particularmente do design ergonómico, que é fácil de segurar, e do facto de ser simples de montar e limpar. Além disso, o material é resistente e transmite confiança. É claramente um produto pensado para o conforto do bebé e a praticidade dos pais. Recomendaria este biberão a pais que procuram uma solução eficaz, confortável e que respeite o ritmo natural do bebé, especialmente para uso noturno.
Pontos positivos
• Fluxo natural que respeita o ritmo do bebé • Ajuda a reduzir cólicas • Fácil de limpar e montar • Design ergonómico e resistente • Ideal para uso noturno
Pontos negativos
• Preço um pouco mais elevado comparado com outros biberões • Pode exigir alguma adaptação inicial dependendo do bebé
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberão
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberão
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011