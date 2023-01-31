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2 biberões
330 ml
Tetina T4
Fluxo rápido
A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.
A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.
A válvula anticólicas foi concebida para manter o ar fora da barriga do bebé durante a alimentação, de modo a reduzir as cólicas e o desconforto.
4.8
de 5
235
Críticas
99%
recomendam este produto
31/01/2023
Portugal
Parte da promoção
O produto é excelente
O produto permite uma mamada super satisfatória, com pouco ar ingerido e bebé feliz.
Pontos positivos
Leve e fácil de transportar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY906/01 Biberão 330ml, tetina T4
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY906/01 Biberão 330ml, tetina T4
ANARQ
26/01/2023
Portugal
Parte da promoção
Naturalidade
É um biberão que acompanha as necessidades do bebe, por ter maior capacidade.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY906/01 Biberão 330ml, tetina T4
Sim, recomendo este produto
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Alexandra2022
22/01/2023
Portugal
Parte da promoção
Fácil aderência na boca do bebé
Produto com fácil aderência na boca do bebé e leveza do produto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY906/01 Biberão 330ml, tetina T4
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY906/01 Biberão 330ml, tetina T4
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011