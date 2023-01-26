Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
1 biberão
240 ml
Tetina 3
3-6 m
A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.
A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.
A válvula anticólicas foi concebida para manter o ar fora da barriga do bebé durante a alimentação, de modo a reduzir as cólicas e o desconforto.
4.4
de 5
233
Críticas
88%
recomendam este produto
26/01/2023
Portugal
Parte da promoção
Excelente Produto
Para mim o melhor biberão de toda a gama. Uso desde o primeiro dia dos meus filhos (o mais velho tem 27 meses) e continuam intactos, sem descoloração nem odores e riscos quase imperceptíveis mesmo com uso intenso. Apesar do peso maior em relação aos de plástico os meus filhos conseguiram beber sozinhos desde tenra idade. Cabe em qualquer esterilizador e pode lavar na máquina da loiça.
Pontos positivos
ecológico, fica sempre novo, sem odores ou descoloração, excelente aceitação, fácil limpeza
Pontos negativos
a rosca plástica requer prática caso seja higienizada na máquina da loiça (fica ligeiramente laça e verte caso não seja enroscada com cuidado, sem excesso de força)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY933/01 Biberão em vidro 240ml, tetina T3, 1m+
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY933/01 Biberão em vidro 240ml, tetina T3, 1m+
Analita1984
17/01/2023
Portugal
Parte da promoção
Biberon de vidro 240ml
Produto com bom design e com uma tetina super maleável, a mais semelhante ao peito materno, e não verte. A tampa tem umas aberturas que permite arejamento. A embalagem recomenda a partir de 1 mês mas o fluzo e tamanho é perfeito para bebé de 9 meses. O vidro é resistente a quedas e não é muito pesado mas, no meu caso, ainda pesado para ser a bebé a agarrar sozinha. Sendo vidro é muito melhor em termos de odores comparativamente com o plástico.
Pontos positivos
Sem odores
Pontos negativos
Peso
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY933/01 Biberão em vidro 240ml, tetina T3, 1m+
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY933/01 Biberão em vidro 240ml, tetina T3, 1m+
KikaVieira
17/01/2023
Portugal
Parte da promoção
Robusto
A tetina obriga o bebé a posicionar os lábios de uma forma muito semelhante à pega correcta no seio materno, pelo que é optimo para quem pretende fazer alimentação mista. Não acho que o bebé engula mais ar do que com outros sistemas anti-cólicas. Ser em vidro transmite robustez. Pessoalmente adoro!
Pontos positivos
Muito robusto. A tetina favorece a alimentação mista.
Pontos negativos
Em bébés maiores, mais interactivos, não recomendo para uso nocturno.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY933/01 Biberão em vidro 240ml, tetina T3, 1m+
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY933/01 Biberão em vidro 240ml, tetina T3, 1m+
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011