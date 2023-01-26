ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
  • Suporta o ritmo de sucção individual do bebé

Philips Avent Natural ResponseBiberão em vidro 240ml, tetina T3, 1m+

SCY933/01

4.4
| (233) Críticas | 88% recomendam este produto
Suporta o ritmo de sucção individual do bebé
A tetina Natural Response liberta leite apenas quando o bebé bebe ativamente. Os bebés conseguem succionar, engolir e respirar ao seu ritmo natural, tal como no peito. O que faz com que seja fácil combinar a amamentação e a alimentação a biberão.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Uma tetina que funciona como o peito

Suporta o ritmo de sucção individual do bebé

  • 1 biberão

  • 240 ml

  • Tetina 3

  • 3-6 m

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.

Pega natural com tetina em forma de mama

Pega natural com tetina em forma de mama

A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.

Concebida para reduzir as cólicas e desconforto

Concebida para reduzir as cólicas e desconforto

A válvula anticólicas foi concebida para manter o ar fora da barriga do bebé durante a alimentação, de modo a reduzir as cólicas e o desconforto.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

233

Críticas

88%

recomendam este produto

26/01/2023

Portugal

Portugal

Excelente Produto

Para mim o melhor biberão de toda a gama. Uso desde o primeiro dia dos meus filhos (o mais velho tem 27 meses) e continuam intactos, sem descoloração nem odores e riscos quase imperceptíveis mesmo com uso intenso. Apesar do peso maior em relação aos de plástico os meus filhos conseguiram beber sozinhos desde tenra idade. Cabe em qualquer esterilizador e pode lavar na máquina da loiça.

Pontos positivos

ecológico, fica sempre novo, sem odores ou descoloração, excelente aceitação, fácil limpeza

Pontos negativos

a rosca plástica requer prática caso seja higienizada na máquina da loiça (fica ligeiramente laça e verte caso não seja enroscada com cuidado, sem excesso de força)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY933/01 Biberão em vidro 240ml, tetina T3, 1m+

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY933/01 Biberão em vidro 240ml, tetina T3, 1m+

17/01/2023

Portugal

Portugal

Biberon de vidro 240ml

Produto com bom design e com uma tetina super maleável, a mais semelhante ao peito materno, e não verte. A tampa tem umas aberturas que permite arejamento. A embalagem recomenda a partir de 1 mês mas o fluzo e tamanho é perfeito para bebé de 9 meses. O vidro é resistente a quedas e não é muito pesado mas, no meu caso, ainda pesado para ser a bebé a agarrar sozinha. Sendo vidro é muito melhor em termos de odores comparativamente com o plástico.

Pontos positivos

Sem odores

Pontos negativos

Peso

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY933/01 Biberão em vidro 240ml, tetina T3, 1m+

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY933/01 Biberão em vidro 240ml, tetina T3, 1m+

17/01/2023

Portugal

Portugal

Robusto

A tetina obriga o bebé a posicionar os lábios de uma forma muito semelhante à pega correcta no seio materno, pelo que é optimo para quem pretende fazer alimentação mista. Não acho que o bebé engula mais ar do que com outros sistemas anti-cólicas. Ser em vidro transmite robustez. Pessoalmente adoro!

Pontos positivos

Muito robusto. A tetina favorece a alimentação mista.

Pontos negativos

Em bébés maiores, mais interactivos, não recomendo para uso nocturno.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY933/01 Biberão em vidro 240ml, tetina T3, 1m+

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Natural Response SCY933/01 Biberão em vidro 240ml, tetina T3, 1m+

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011