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Tetina de resposta natural
Conjunto de iniciação - tetinas
3 peças
Tetina de fluxo médio, tetina de fluxo rápido, tetina de fluxo muito rápido
A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.
A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.
Se o seu recém-nascido não estiver a obter leite suficiente ou se notar que está a ter dificuldades em conseguir extrair leite da tetina, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se o problema persistir, recomendamos que consulte um profissional de saúde.
4.6
de 5
69
Críticas
94%
recomendam este produto
Testeuse Philips
27/11/2024
France
Parte da promoção
Tétines au top
Les tétines Philips est idéales pour les nourrissons de 1mois et plus. Elles sont souples et le débit est bien adapté. Les tétines sont vraiment de qualité.
Pontos positivos
La souplesse
Pontos negativos
Aucun
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Esta avaliação foi feita para Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Cec2008
26/11/2024
France
Parte da promoção
Tétines idéal pour un allaitement mixte
J'ai choisi cette note puisque les tétines sont je trouve de très bonnes qualités. Elles sont douces et agréables au toucher tout comme facile à laver. Pas de problème de colique pour mon bébé avec ces tétines. Je recommande vivement ce produit à tous les parents qui souhaitent réaliser un allaitement mixte. Mon fils n'a eu aucun mal à passer du sein au biberon ou du biberon au sein!
Pontos positivos
Imitation du sein, douce, facile à laver
Pontos negativos
Aucun en ce qui me concerne
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Esta avaliação foi feita para Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
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Esta avaliação foi feita para Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Yasmina CM
25/11/2024
France
Parte da promoção
Superbe tétine
Ces tétines de biberons sont tout simplement formidable. Elles conviennent parfaitement à un bébé allaité. Grâce à ses tétines, l’allaitement mixte est possible ! Aucune gêne ressentie de la part de mon fils, la matière est parfaite . Je recommande vivement.
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Esta avaliação foi feita para Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
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Esta avaliação foi feita para Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Em comparação com a embalagem anterior.
Com base nas vendas anuais globais de conjuntos de tetinas, utilizando o peso líquido do porta-tetinas de plástico.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011.