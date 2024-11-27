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Philips Avent Natural ResponseTetina

SCY960/03

4.6
| (69) Críticas | 94% recomendam este produto
Cada bebé é único
Este pack ajuda a encontrar o fluxo perfeito para o ritmo do seu bebé e permite alternar facilmente à medida que as suas necessidades mudam ao longo da sua viagem de crescimento. A idade é apenas um indicador, uma vez que cada bebé tem o seu próprio ritmo de beber.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Encontre o fluxo perfeito

Cada bebé é único

  • Tetina de resposta natural

  • Conjunto de iniciação - tetinas

  • 3 peças

  • Tetina de fluxo médio, tetina de fluxo rápido, tetina de fluxo muito rápido

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina liberta leite quando o bebé succiona ativamente

A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé succiona ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o fluxo de leite é interrompido.

Pega natural com tetina em forma de mama

Pega natural com tetina em forma de mama

A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a textura da mama, permitindo uma pega confortável para o bebé.

É importante encontrar a tetina com fluxo adequado

É importante encontrar a tetina com fluxo adequado

Se o seu recém-nascido não estiver a obter leite suficiente ou se notar que está a ter dificuldades em conseguir extrair leite da tetina, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se o problema persistir, recomendamos que consulte um profissional de saúde.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.6

de 5

69

Críticas

94%

recomendam este produto

27/11/2024

France

France

Tétines au top

Les tétines Philips est idéales pour les nourrissons de 1mois et plus. Elles sont souples et le débit est bien adapté. Les tétines sont vraiment de qualité.

Pontos positivos

La souplesse

Pontos negativos

Aucun

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Esta avaliação foi feita para Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen

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26/11/2024

France

France

Tétines idéal pour un allaitement mixte

J'ai choisi cette note puisque les tétines sont je trouve de très bonnes qualités. Elles sont douces et agréables au toucher tout comme facile à laver. Pas de problème de colique pour mon bébé avec ces tétines. Je recommande vivement ce produit à tous les parents qui souhaitent réaliser un allaitement mixte. Mon fils n'a eu aucun mal à passer du sein au biberon ou du biberon au sein!

Pontos positivos

Imitation du sein, douce, facile à laver

Pontos negativos

Aucun en ce qui me concerne

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25/11/2024

France

France

Superbe tétine

Ces tétines de biberons sont tout simplement formidable. Elles conviennent parfaitement à un bébé allaité. Grâce à ses tétines, l’allaitement mixte est possible ! Aucune gêne ressentie de la part de mon fils, la matière est parfaite . Je recommande vivement.

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Em comparação com a embalagem anterior.

  2. Com base nas vendas anuais globais de conjuntos de tetinas, utilizando o peso líquido do porta-tetinas de plástico.

  3. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011.