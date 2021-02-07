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Descontinuado
SHB2505WT/10
Não pare a música
Tudo melhora quando tem as suas músicas consigo. Estes auriculares sem fios True oferecem-lhe um som excelente e até 20 horas de reprodução com o estojo de carregamento portátil. Prima duas vezes o botão multifunções para ativar o assistente de voz do telemóvel.
Diafragmas de 6 mm/posterior fechada
Bluetooth®
Branco
Os diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm proporcionam-lhe um ótimo som e graves potentes. O tubo acústico oval maximiza o isolamento de ruído passivo. O modo mono permite-lhe deixar um ouvido livre quando pretender manter-se atento ao mundo à sua volta.
Pode desfrutar das suas músicas favoritas com um conforto autêntico graças ao design leve e confortável. As abas laterais macias em borracha encaixam de forma segura por baixo da dobra do ouvido externo. As almofadas de borracha amovíveis permitem-lhe encontrar a adaptação do auricular perfeita, criando um isolamento forte para que nada lhe escape.
3.9
de 5
22
Críticas
Laica
07/02/2021
Portugal
Comprador verificado
Produto excelente
Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Data de utilização 2020-01-07
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2020-01-07
Laica
26/12/2020
Portugal
Sim
Recomendo a todos que queiram ouvir boa musica com qualidade
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Data de utilização 2020-11-26
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2020-11-26
Reolina
13/04/2020
España
El diseño es sensacional ...
Sus 20 horas de reproduccion a traves de su funda te da la suficiente autonomia y sus puntas de alas de goma hacen que se fijen realmente al oido comodamente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505WT Auriculares
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