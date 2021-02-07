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2000 seriesAuscultadores

SHB2505WT/10

3.9

| (22) Críticas

Disponível em

Branco
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Preto
Preto

Não pare a música

Tudo melhora quando tem as suas músicas consigo. Estes auriculares sem fios True oferecem-lhe um som excelente e até 20 horas de reprodução com o estojo de carregamento portátil. Prima duas vezes o botão multifunções para ativar o assistente de voz do telemóvel.

Ver todos os benefícios

Não pare a música

  • Diafragmas de 6 mm/posterior fechada

  • Bluetooth®

  • Branco

Diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm. Ótimo som, graves potentes

Os diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm proporcionam-lhe um ótimo som e graves potentes. O tubo acústico oval maximiza o isolamento de ruído passivo. O modo mono permite-lhe deixar um ouvido livre quando pretender manter-se atento ao mundo à sua volta.

Modo mono para quando pretender deixar um ouvido livre

Abas laterais macias em borracha. Confortáveis e seguras.

Pode desfrutar das suas músicas favoritas com um conforto autêntico graças ao design leve e confortável. As abas laterais macias em borracha encaixam de forma segura por baixo da dobra do ouvido externo. As almofadas de borracha amovíveis permitem-lhe encontrar a adaptação do auricular perfeita, criando um isolamento forte para que nada lhe escape.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.9

de 5

22

Críticas

07/02/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto excelente

Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Data de utilização 2020-01-07

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Data de utilização 2020-01-07

26/12/2020

Portugal

Portugal

Sim

Recomendo a todos que queiram ouvir boa musica com qualidade

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Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505WT Auscultadores

Data de utilização 2020-11-26

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Data de utilização 2020-11-26

13/04/2020

España

España

El diseño es sensacional ...

Sus 20 horas de reproduccion a traves de su funda te da la suficiente autonomia y sus puntas de alas de goma hacen que se fijen realmente al oido comodamente.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series SHB2505WT Auriculares

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