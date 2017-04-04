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Descontinuado
SHB5250BK/00
Diafragmas de 14,2 mm / abertos
Auricular
Cabo plano
Ao utilizar um compensador de cabo flexível em borracha entre os auscultadores e o cabo, a união é protegida contra danos devido a torções repetidas prolongando a sua vida útil.
Um design baseado na geometria do ouvido cria uma adaptação confortável e segura para todos os ouvidos.
Diafragmas dos altifalantes de 14,2 mm de alta qualidade com design das aberturas de saída de graves nos auriculares que asseguram graves ricos.
3.1
de 5
76
Críticas
Cymmerief
04/04/2017
España
sonido ESPEC TACULAR!!!!
Primer dia de prueba: sincronizar por bluetooth al mac mini... espectacular como suena esto! Los refuerzos de graves suenan muy muy bien, facilidad de uso 10 y se ha conectado al mac mini sin problemas a la primera
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Geff44
05/09/2016
France
Très bon appareil
Je fais suite à une évaluation pour laquelle je n'avait trouvé le moyen de connecter mes écouteurs à un appareil. Merci à Philipps de m'avoir répondu. Il suffisait tout bêtement de lire le manuel. Un excellent appareil, confortable et puissant!
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Esta avaliação foi feita para SHB5250BK Casque Bluetooth®
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Mülli 1
25/01/2021
Deutschland
Geiler Sound
Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein
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Os resultados reais podem variar