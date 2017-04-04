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  • Liberdade sem fios, som potente
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Descontinuado

Auscultadores Bluetooth

SHB5250WT/00

3.1
| (76) Críticas
Liberdade sem fios, som potente
Concebidos para liberdade sem fios quando está em movimento, estes auriculares Bluetooth MyJam FreshTones da Philips dispõem de diafragmas de 14,2 mm para graves fortes e uma adaptação ideal concebida com base na geometria do ouvido.
Ver todos os benefícios

Concebidos para se adaptarem à geometria dos ouvidos

Liberdade sem fios, som potente

  • Diafragmas de 14,2 mm / abertos

  • Auricular

  • Cabo plano

Compensador de cabo flexível aumenta a durabilidade e conectividade

Ao utilizar um compensador de cabo flexível em borracha entre os auscultadores e o cabo, a união é protegida contra danos devido a torções repetidas prolongando a sua vida útil.

Diafragmas dos altifalantes de 14,2 mm para um som potente e graves ricos

Diafragmas dos altifalantes de 14,2 mm para um som potente e graves ricos

Diafragmas dos altifalantes de 14,2 mm de alta qualidade com design das aberturas de saída de graves nos auriculares que asseguram graves ricos.

Os ímanes potentes melhoram o desempenho dos graves

Especificações técnicas

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Críticas

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3.1

de 5

76

Críticas

04/04/2017

España

España

sonido ESPEC TACULAR!!!!

Primer dia de prueba: sincronizar por bluetooth al mac mini... espectacular como suena esto! Los refuerzos de graves suenan muy muy bien, facilidad de uso 10 y se ha conectado al mac mini sin problemas a la primera

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Esta avaliação foi feita para SHB5250WT Auricular Bluetooth

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05/09/2016

France

France

Très bon appareil

Je fais suite à une évaluation pour laquelle je n'avait trouvé le moyen de connecter mes écouteurs à un appareil. Merci à Philipps de m'avoir répondu. Il suffisait tout bêtement de lire le manuel. Un excellent appareil, confortable et puissant!

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Esta avaliação foi feita para SHB5250BK Casque Bluetooth®

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25/01/2021

Deutschland

Deutschland

Geiler Sound

Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein

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Esta avaliação foi feita para SHB5250WT Bluetooth-Headset

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