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Descontinuado

Auscultadores sem fios Bluetooth®

SHB5500WT/00

3

| (70) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Graves nítidos, potentes e sem fios

Os auscultadores sem fios da Philips com conectividade Bluetooth dispensam os fios, mas não a qualidade de som. Desfrute de horas de música e chamadas com protecções para os ouvidos macias e almofadadas e uma longa vida útil da bateria.

Ver todos os benefícios

Corte nos cabos, não na qualidade

Graves nítidos, potentes e sem fios

  • Diafragmas de 32 mm/semi-fechados

  • On-ear

Diafragmas de 32 mm de alta intensidade, graves nítidos

Diafragmas de 32 mm de alta intensidade, graves nítidos

Protecções para as orelhas macias para audições prolongadas

Protecções para as orelhas macias para audições prolongadas

Cómodo controlo de música e chamadas sem fios Bluetooth

Cómodo controlo de música e chamadas sem fios Bluetooth

Relativamente ao prazer interminável da audição de música e à mudança entre música e chamadas sem incómodos, nada bate o Bluetooth! Para desfrutar dos seus êxitos favoritos, emparelhe o seu auricular Philips com o seu smartphone ou tablet com Bluetooth e, em seguida, basta um simples toque nos controlos intuitivos de cada protecção para os ouvidos para mudar o volume ou colocar uma música em pausa, enquanto atende uma chamada recebida e efectua chamadas.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

70

Críticas

11/02/2020

España

España

Son muy BUENOS

Llevo mas 5 años con ellos y siguen sonando genial.

Pontos positivos

Conectividad, funcionalidad y sonido

Pontos negativos

La almohadilla despues de 5 años empieza a despeluchar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Data de utilização 2018-02-11

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Data de utilização 2018-02-11

11/12/2017

España

España

Producto con excelente autonomía, diseño y sonido

Posee una muy buena relación calidad/precio. Autonomía impresionante, la batería llega a durar más de una semana en uso moderado por día, el diseño ergonómico y no pesan casi nada. Lo único malo que encontré fueron unos problemas de conectividad con Windows 10, pero son problemas menores (Sólo se tarda un poco mas en conectar a estos dispositivos)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

28/11/2016

España

España

Los mejores auriculares que he provado

sin duda lo mejor que he probado, la bateria tiene una duravilidad de 1 semana o mas segun el uso pero la verdad que lo recomiendo, llevo mas de un año dandole uso todos los dias y hasta ahora no he encontrado ningun problema

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5500WT Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5500WT Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

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