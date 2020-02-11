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Regista-te e recebe £10 de desconto
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Descontinuado
SHB5500WT/00
Graves nítidos, potentes e sem fios
Os auscultadores sem fios da Philips com conectividade Bluetooth dispensam os fios, mas não a qualidade de som. Desfrute de horas de música e chamadas com protecções para os ouvidos macias e almofadadas e uma longa vida útil da bateria.
Diafragmas de 32 mm/semi-fechados
On-ear
Relativamente ao prazer interminável da audição de música e à mudança entre música e chamadas sem incómodos, nada bate o Bluetooth! Para desfrutar dos seus êxitos favoritos, emparelhe o seu auricular Philips com o seu smartphone ou tablet com Bluetooth e, em seguida, basta um simples toque nos controlos intuitivos de cada protecção para os ouvidos para mudar o volume ou colocar uma música em pausa, enquanto atende uma chamada recebida e efectua chamadas.
3.0
de 5
70
Críticas
Sslevinn
11/02/2020
España
Son muy BUENOS
Llevo mas 5 años con ellos y siguen sonando genial.
Pontos positivos
Conectividad, funcionalidad y sonido
Pontos negativos
La almohadilla despues de 5 años empieza a despeluchar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Data de utilização 2018-02-11
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Data de utilização 2018-02-11
mariosepsy111
11/12/2017
España
Producto con excelente autonomía, diseño y sonido
Posee una muy buena relación calidad/precio. Autonomía impresionante, la batería llega a durar más de una semana en uso moderado por día, el diseño ergonómico y no pesan casi nada. Lo único malo que encontré fueron unos problemas de conectividad con Windows 10, pero son problemas menores (Sólo se tarda un poco mas en conectar a estos dispositivos)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
bennybell
28/11/2016
España
Los mejores auriculares que he provado
sin duda lo mejor que he probado, la bateria tiene una duravilidad de 1 semana o mas segun el uso pero la verdad que lo recomiendo, llevo mas de un año dandole uso todos los dias y hasta ahora no he encontrado ningun problema
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB5500WT Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB5500WT Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®