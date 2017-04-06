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Descontinuado

Auscultadores sem fios Bluetooth®

SHB5900BK/00

4.1

| (18) Críticas

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto

Graves ricos em todos os locais

Os auriculares compactos SHB5900 Bluetooth® fornecem diafragmas potentes com até 6 horas de entretenimento musical sem fios. A funcionalidade MusicChain permite-lhe partilhar música com os amigos através do emparelhamento com outros auriculares com MusicChain.

Ver todos os benefícios

Sem fios com óptimo som e uma adaptação perfeita

Graves ricos em todos os locais

  • Diafragmas de 8 mm/posterior fechada

  • Auriculares

  • NFC

Cabos planos anti-emaranhamento para maior comodidade em movimento

O cabo plano antideslizante assegura que o seu fio se mantém sempre livre de emaranhamentos.

MusicChain™ permite-lhe partilhar música facilmente com os amigos

MusicChain™ permite-lhe partilhar música facilmente com os amigos

Com MusicChain™, pode partilhar facilmente as faixas que está a reproduzir com um amigo. Usando a tecnologia Bluetooth®, um simples clique no botão MusicChain™ dos seus auscultadores permitirá emparelhar com outros auscultadores compatíveis com MusicChain™.

Diafragmas eficientes de 8,6 mm proporcionam som nítido e potente

Diafragmas eficientes de 8,6 mm proporcionam som nítido e potente

Os diafragmas de altifalante compactos e eficientes de 8,6 mm fornecem um som preciso com graves potentes, para um maior prazer de audição em movimento.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

18

Críticas

2

06/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent and easy to operate and great battery life

I have been using this for a year now.its one of the best bluetooth headset i have used so far.

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Esta avaliação foi feita para SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

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10/02/2016

France

France

Léger, son impeccable, bonne autonomie

Adepte du BT avec un ancien modèle à arceau de la même marque, je suis passé à l'intra auriculaire. L'appareil est très léger, le câble semble robuste et le son est très bon (il faut aimer les graves). La connexion BT est impeccable, l'appareil s'appaire en un clin d'oeil (je n'ai pas pu le faire en NFC, pas compris). L'autonomie est d'environ 5-6 jours si on l'utilise 2h par jour environ. Donc excellent.

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17/06/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit

Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben

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