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Descontinuado
SHB7250WT/00
Som de alta resolução
Os Philips SHB7250 com conectividade Bluetooth eliminam os cabos, mas não a qualidade de som, fornecendo graves profundos e uma nitidez pura. Alterne facilmente entre música e chamadas e desfrute de conforto quando está em movimento, graças às protecções para os ouvidos almofadadas.
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
Over-ear
Protecções suaves para os ouvidos
Compatível com Siri e Google Now, os auscultadores com Bluetooth mais recentes da Philips tornam a utilização do seu assistente virtual ainda mais fácil. Necessita apenas de um toque no botão do auscultador para activar o Siri no iPhone ou o Google Now em dispositivos Android.
A activação automática do dispositivo com um simples emparelhamento NFC de um só toque permite-lhe ligar os auscultadores Bluetooth a qualquer dispositivo com Bluetooth, com um simples toque.
Emparelhe os seus auscultadores com qualquer dispositivo Bluetooth para desfrutar de música cristalina – sem fios. Quando a carga das pilhas acaba, isto não significa o fim do seu entretenimento musical. Basta ligar o cabo a uma tomada e continuar a ouvir música.
3.6
de 5
5
Críticas
Remmie1969
28/07/2016
Nederland
In één woord GE WEL DIG
Zelfs nu ik een paar weken in gebruik genomen heb, kan ik toch niets anders zeggen TOP koptelefoon
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones
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Remco46
13/06/2016
Nederland
Comprador verificado
In één woord een super geweldige Philips
Na een zwarte variant hiervan te hebben geprobeerd, heb ik in samenspraak met mijn winkel coolblue te Rotterdam deze in kunnen ruilen voor de SHB7250WT, die bevalt mij écht veel goed!
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Fazerwilly
12/01/2017
Nederland
Goed geluid en verbinding
Geluid is goed en de verbinding ook. Kussens erg slecht, na een keer dragen terwijl het warm is heb je in eens witte randen om je oren en zijn de kussens plakkerig, krijg het niet meer goed.
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Os resultados reais podem variar
Ao utilizar o cabo dos auscultadores fornecido