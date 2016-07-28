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Descontinuado

Auscultadores sem fios Bluetooth®

SHB7250WT/00

3.6

| (5) Críticas

Som de alta resolução

Os Philips SHB7250 com conectividade Bluetooth eliminam os cabos, mas não a qualidade de som, fornecendo graves profundos e uma nitidez pura. Alterne facilmente entre música e chamadas e desfrute de conforto quando está em movimento, graças às protecções para os ouvidos almofadadas.

Ver todos os benefícios

com Digital Bass Boost

Som de alta resolução

  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

  • Over-ear

  • Protecções suaves para os ouvidos

Activar Siri e Google Now com um toque no auscultador

Compatível com Siri e Google Now, os auscultadores com Bluetooth mais recentes da Philips tornam a utilização do seu assistente virtual ainda mais fácil. Necessita apenas de um toque no botão do auscultador para activar o Siri no iPhone ou o Google Now em dispositivos Android.

Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil

Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil

A activação automática do dispositivo com um simples emparelhamento NFC de um só toque permite-lhe ligar os auscultadores Bluetooth a qualquer dispositivo com Bluetooth, com um simples toque.

Tecnologia Bluetooth para liberdade e conveniência sem fios

Tecnologia Bluetooth para liberdade e conveniência sem fios

Emparelhe os seus auscultadores com qualquer dispositivo Bluetooth para desfrutar de música cristalina – sem fios. Quando a carga das pilhas acaba, isto não significa o fim do seu entretenimento musical. Basta ligar o cabo a uma tomada e continuar a ouvir música.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

5

Críticas

4
1

28/07/2016

Nederland

Nederland

In één woord GE WEL DIG

Zelfs nu ik een paar weken in gebruik genomen heb, kan ik toch niets anders zeggen TOP koptelefoon

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Esta avaliação foi feita para SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

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13/06/2016

Nederland

Nederland

Comprador verificado

In één woord een super geweldige Philips

Na een zwarte variant hiervan te hebben geprobeerd, heb ik in samenspraak met mijn winkel coolblue te Rotterdam deze in kunnen ruilen voor de SHB7250WT, die bevalt mij écht veel goed!

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12/01/2017

Nederland

Nederland

Goed geluid en verbinding

Geluid is goed en de verbinding ook. Kussens erg slecht, na een keer dragen terwijl het warm is heb je in eens witte randen om je oren en zijn de kussens plakkerig, krijg het niet meer goed.

Esta avaliação foi feita para SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

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Avisos legais

  1. Os resultados reais podem variar

  2. Ao utilizar o cabo dos auscultadores fornecido