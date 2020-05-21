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Descontinuado

Auscultadores sem fios com cancelamento de ruído

SHB8850NC/00

3.6

| (41) Críticas

Mais som, menos ruído

Sem fios, sem ruído e sem cedências. Deixe-se envolver pela música com a tecnologia avançada de cancelamento activo de ruído ActiveShield™. Estabeleça uma ligação sem fios através do emparelhamento NFC por contacto e desfrute de música e controle chamadas com o controlo inteligente nos auriculares.

Ver todos os benefícios

sem fios

Mais som, menos ruído

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Protecções suaves para os ouvidos

  • Dobragem compacta

Protecções ergonómicas macias para conforto de utilização prolongado

Protecções ergonómicas macias para conforto de utilização prolongado

Dobragem compacta para transporte e armazenamento fáceis

Dobragem compacta para transporte e armazenamento fáceis

A construção de dobragem compacta torna-os na companhia perfeita quando está em movimento.

A função multipontos reproduz música e chamadas em dois dispositivos em simultâneo

A função multipontos reproduz música e chamadas em dois dispositivos em simultâneo

A função multipontos permite-lhe ligar os seus auscultadores Bluetooth da Philips a dois dispositivos com Bluetooth em simultâneo. Basta emparelhar os dois dispositivos para desfrutar de filmes e música, enquanto atende chamadas sem esforço quando precisar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

41

Críticas

21/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Confusingly good!

After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.

Pontos positivos

actually noise cancelling working

Pontos negativos

accidental waterproof?

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Data de utilização 2020-01-21

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Data de utilização 2020-01-21

05/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

This product is excellent for the price.

I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Sim, recomendo este produto

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05/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

This product is excellent for the price.

I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.

Sim, recomendo este produto

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