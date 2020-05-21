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Descontinuado
SHB8850NC/00
Mais som, menos ruído
Sem fios, sem ruído e sem cedências. Deixe-se envolver pela música com a tecnologia avançada de cancelamento activo de ruído ActiveShield™. Estabeleça uma ligação sem fios através do emparelhamento NFC por contacto e desfrute de música e controle chamadas com o controlo inteligente nos auriculares.
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Protecções suaves para os ouvidos
Dobragem compacta
A construção de dobragem compacta torna-os na companhia perfeita quando está em movimento.
A função multipontos permite-lhe ligar os seus auscultadores Bluetooth da Philips a dois dispositivos com Bluetooth em simultâneo. Basta emparelhar os dois dispositivos para desfrutar de filmes e música, enquanto atende chamadas sem esforço quando precisar.
3.6
de 5
41
Críticas
Drago-Nii-San
21/05/2020
United Kingdom
Confusingly good!
After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.
Pontos positivos
actually noise cancelling working
Pontos negativos
accidental waterproof?
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Data de utilização 2020-01-21
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Data de utilização 2020-01-21
Sandman2309
05/03/2017
United Kingdom
This product is excellent for the price.
I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Werner
05/03/2017
United Kingdom
This product is excellent for the price.
I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Sim, recomendo este produto
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Os resultados reais podem variar